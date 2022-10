L'istinto competitivo delle ragazze nello sport

Gli esperti affermano che le ragazze danno il meglio a livello fisico, mentale, emotivo e sociale quando hanno la possibilità di giocare. Tuttavia, ancora oggi, la percentuale delle ragazze che abbandonano lo sport è doppia rispetto a quella dei ragazzi. Nell'ambito della collaborazione di Nike con i partner e gli esperti della community per invertire questa tendenza, abbiamo creato la guida Come allenare le ragazze: una risorsa per aiutare i mentor a incoraggiare e supportare le giovani atlete.



Le ragazze amano giocare e amano farlo con intensità. La ricerca lo conferma: tre quarti delle ragazze affermano che gli aspetti legati alla competizione sono ciò che amano di più dello sport. Inoltre, amano giocare in squadre che puntano tanto alla vittoria quanto al divertimento. Sappiamo che le ragazze non sono fragili e non sono più soggette a infortunarsi rispetto ai ragazzi. Ma prima di tutto, vogliono giocare.



Questo non significa accanirsi o tenere il punteggio a ogni allenamento, ma solo che devi trovare il modo di coinvolgere le ragazze in forme di competizione amichevoli mentre apprendono le abilità chiave.



I tipi migliori di gioco sono quelli che tengono le ragazze sempre in movimento e riducono al minimo i tempi di inattività. I giochi che insegnano la comunicazione, il lavoro di squadra, la risoluzione dei problemi e le abilità di movimento sono tutti perfetti. Ecco alcune attività divertenti e semplici per insegnare questi concetti e aiutare le ragazze a muoversi.



Vogliamo che le ragazze si muovano il più possibile, e questo è ciò che vogliono anche loro, quindi assicurati di modificare i giochi, come l’acchiapparello, dove le partecipanti vengono di solito eliminate. Ad esempio, in una versione modificata dell’acchiapparello, essere presa significa semplicemente fermarsi per cinque secondi e dover dire ad alta voce il nome dell'atleta o della squadra preferite. Quindi, la partecipante salta su e torna in gioco.



Essere in grado di competere implica anche che le ragazze abbiano l'abbigliamento giusto, non solo in relazione al loro sport, ma anche al loro corpo. Se una ragazza sembra poco a suo agio o sceglie improvvisamente di andarsi a sedere, potrebbe avere bisogno di un capo personale come un bra. Risolvi la cosa nel modo più appropriato per la ragazza, coinvolgendo un genitore o chi ne fa le veci, per far sì che possa giocare in modo sicuro e confortevole.