Scopri i trucchi per cucinare piatti salutari in modo semplice e divertente

1. Cambia prospettiva.



Invece di pensare alla cucina come un'incombenza, considerala un modo per prenderti cura di te. "La possibilità di cucinare qualcosa per me stessa è un lusso", sostiene la Nike Master Trainer Kirsty Godso, che ha preparato la cena in casa quasi ogni sera dall'inizio della pandemia. Godso utilizza questi momenti come un'opportunità per padroneggiare una nuova abilità e allo stesso tempo rilassarsi, mettendo da parte telefono e computer e accendendo la musica. "Concentrarmi su ciò che sto creando mi aiuta a staccare la spina", ci spiega.





2. Lanciati una sfida.



A volte rendere le cose più difficili può riaccendere l'entusiasmo. Perché? Imparare una nuova ricetta può rendere di nuovo divertente mettersi ai fornelli e quindi eliminare la noia, spiega Butryn. Godso suggerisce di pensare al piatto che ti manca di più del tuo ristorante preferito e provare a prepararlo a casa.





3. Prova le serate a tema.



Anche davanti a una sfilza di nuove ricette su Pinterest fra cui scegliere, la maggior parte di noi tende a ricadere sempre sugli stessi piatti, tipi e tecniche di cucina. Stabilire una serata a tema può aiutarti a uscire da questa routine, secondo Moore. Puoi iniziare con un appuntamento fisso (come i tacos il martedì, la pizza il venerdì o qualsiasi altra cosa) e provare un nuovo piatto ogni settimana. Oppure puoi decidere una serata a tema periodica, in cui scegli una ricetta (e magari anche una bevanda) di un particolare paese o regione che non hai mai cucinato prima, abbinando una playlist di musica tipica del territorio. In entrambi i casi, fai le cose in grande.





4. Procurati un nuovo libro di ricette.



Non c'è niente di sbagliato nel cercare ricette sul web. I libri di cucina, però, possono offrire un'esperienza più ricca e l'opportunità di esplorare senza farsi risucchiare da internet, afferma Moore. Inoltre, i libri spesso forniscono istruzioni e consigli per i cuochi meno esperti, e averli a portata di mano potrebbe darti il coraggio di provare qualcosa di completamente diverso dalla tua solita routine. Compra un libro di cucina che propone piatti che ti piacerebbe imparare a cucinare ma che non hai ancora provato, fai uno scambio con un amico se ne hai già tanti, oppure prendine uno in prestito dalla biblioteca.





5. Allena la tua voglia di cucinare.

"Se abbini la cucina a un altro stimolo gratificante o a un'attività piacevole, col tempo aumenterà anche il tuo entusiasmo per la cucina, perché il tuo cervello inizierà ad associarla a uno stato d'animo positivo", afferma Butryn. Ovviamente non puoi preparare un soffritto mentre fai yoga, ma puoi dedicarti ad altre attività passive, come ascoltare un podcast, cantare le tue canzoni preferite o fare due chiacchiere al telefono con un amico. Qualunque cosa ti faccia sentire bene senza il rischio di bruciarti o di tagliarti un dito.





6. Elabora un piano.



La parte più difficile, in cucina, è il momento di decidere cosa preparare. Perciò, invece di fissare il frigorifero ogni sera (a chi non è mai capitato?), Butryn suggerisce di evitare ogni preoccupazione decidendo in anticipo il menu. Per qualcuno significa pianificare la settimana intera; a qualcun altro basterà pensare a un paio di pasti alla volta; per altri ancora sarà sufficiente prendersi un momento durante la giornata per pensare alla cena.



"Decidere in anticipo può davvero aumentare le probabilità di successo", afferma Butryn. È più difficile fare una scelta logica e mirata quando si ha fame e si è stanchi, quindi decidi cosa mangiare prima che la stanchezza annebbi le tue capacità d'iniziativa (gli esperti la definiscono "fatica decisionale").





7. Suddividi il lavoro.



Butryn suggerisce di lavare gli ingredienti al mattino, dedicare 10 minuti a tritare le verdure a metà giornata o di cuocere alcuni ingredienti nello slow cooker dopo aver fatto colazione. Così facendo, preparare la cena sarà più facile e veloce alla sera, quando stanchezza e stress iniziano a farsi sentire, e potrai goderti di più l'esperienza (un piccolo consiglio di Moore: dato che tritare le verdure può portare via molto tempo, tagliane un po' di più e conservale in frigorifero per la prossima volta).





8. Cucina una volta, mangia due volte (o più!).



Concedersi un paio di sere libere a settimana può aiutare a recuperare le energie. Cucinare in abbondanza, ad esempio raddoppiare le dosi di zuppa o arrostire qualche patata in più nel forno, ti regala qualche momento di pausa e ti consente comunque di gustare pasti fatti in casa tutta la settimana, afferma Moore. I piatti che puoi congelare, come ad esempio sughi per la pasta o chili, sono perfetti per essere preparati in quantità doppia: mettili via e sarà come avere una cena surgelata a portata di mano.





9. Prendi delle scorciatoie.



Nei momenti difficili, Moore ricorda a se stessa che non deve per forza fare tutto da zero. Si possono acquistare verdure già tagliate o surgelate, sughi o condimenti di alta qualità e qualsiasi altro ingrediente che permetta di saltare qualche passaggio. Non è barare, ma solo semplificare. E, a volte, è sufficiente per tornare in modalità cuoco felice.





Come per l'allenamento, l'entusiasmo e l'energia per cucinare hanno alti e bassi. Accendi la passione e i fornelli, e ti sentirai molto meglio.