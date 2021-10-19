Come migliorare le prestazione in maratona

Secondo Maciel, per ottenere il massimo dal tuo allenamento, dovresti avere sempre la giusta idratazione, soprattutto nelle settimane che precedono la gara. "Ingozzarsi d'acqua la sera prima di una gara non rimedierà all'idratazione insufficiente di tutti gli altri giorni", afferma. In altre parole, se ti sei allenato mentre eri leggermente disidratato, non avrai la condizione fisica che avresti potuto avere assumendo più liquidi.



Durante la gara, l'ideale sarebbe integrare liquidi man mano che vengono persi. "Dovresti assumere tra 0,7 e 1 litro di liquidi per ora di corsa", afferma Maciel, vale a dire circa 20 cl ogni 15-20 minuti. Occorre sorseggiare, non tracannare, un bicchiere ogni due chilometri, se possibile. Oltre a farti assumere troppa acqua, Maciel afferma che un sorso troppo abbondante può causare anche problemi gastrici.



In ogni maratona, di solito, sono previsti punti di rifornimento lungo il percorso, la maggior parte dei quali offre acqua e bevande sportive, per cui non occorre portare liquidi con te. Prendi visione in anticipo della mappa del percorso per capire quanto sono distanti tra loro le stazioni. Prendi nota dell'unità di misura con cui vengono indicate le distanze (cinque miglia tra un punto di rifornimento e l'altro sono molto più di cinque chilometri) e pianifica la tua strategia di idratazione di conseguenza. Infine, scopri quale bevanda sportiva viene messa a disposizione e provala durante un allenamento, così il giorno della gara, in caso tu senta il bisogno di elettroliti, saprai già se è di tuo gusto.