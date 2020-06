Come migliorare le prestazione in maratona

Se non riesci a dormire bene la sera prima della gara, niente panico. Non sarà una notte insonne a compromettere la tua prestazione. "Il sonno dei giorni e delle settimane che precedono la gara è molto più importante", afferma Mah, ragion per cui consiglia di concentrarsi sul sonno dell’ultima settimana. "Almeno sette ore per notte, meglio ancora 8-10, soprattutto se hai accumulato sonno arretrato a causa di disturbi cronici del sonno", spiega.



07. Programma la colazione per il giorno della gara



Se riesci a svegliarti abbastanza presto da poter fare colazione almeno due ore prima della gara, prepara un pasto normale e ben equilibrato, suggerisce Maciel, composto per metà delle calorie assunte dai carboidrati, per un quarto dalle proteine e le restanti calorie dai grassi.



Se non te la senti di alzarti così presto, consuma una mini-versione di questo pasto un'ora prima di iniziare a correre. "In questo caso, in genere, consigliamo qualcosa di liquido", dice Maciel. Ricordati di includere una buona fonte di carboidrati complessi, come i cereali integrali. I carboidrati complessi vengono assimilati più lentamente dal corpo e raggiungeranno il flusso sanguigno durante la corsa, proprio quando hai bisogno di maggiore sprint (per un frullato ideale, unisci avena, burro di arachidi, frutti di bosco e latte di soia o vaccino).



Evita gli alimenti ricchi di grassi, fibre o eccessivamente pesanti, afferma Maciel. Occorre più tempo per digerirli e possono sovraccaricare lo stomaco e causare problemi intestinali durante la corsa



Qualunque cosa decidi di mangiare, devi avere la certezza che sia il pasto più adatto, avendolo testato più volte prima delle Long run. "Non è consigliabile provare qualcosa di nuovo prima di una gara", avverte Maciel. "Meglio consumare cibi di cui hai già verificato gli effetti negli ultimi mesi di allenamento".



08. Pianifica il rifornimento durante (e dopo) la gara



Ricaricare le energie è fondamentale. Se non lo fai, le tue scorte di glicogeno si esauriranno dopo circa due ore di corsa, che in una maratona potrebbe voler dire a metà gara. "Arriverai al limite delle tue risorse", sostiene Ryan, e non riuscirai a mantenere la tua andatura.



Per evitare che questo accada, Ryan consiglia di assumere dai 30 ai 60 grammi di carboidrati ogni ora. "È inoltre consigliabile integrare 250-500 milligrammi di sodio ogni ora", aggiunge Maciel. Puoi assumere questi integratori sotto forma di gel, gomme da masticare, bevande sportive e/o snack salati ricchi di carboidrati come i pretzel. Ancora una volta, sfrutta le tue Long run per testare le diverse opzioni. Ciò che funziona per altri runner potrebbe non essere adatto a te.



Una volta tagliato il traguardo (congratulazioni!) consuma un pasto completo ed equilibrato entro una o due ore, dice Maciel. In questo modo, il corpo potrà iniziare la fase di recupero preservando la massa muscolare magra (purtroppo però, scendere le scale farà ancora male per qualche giorno).



09. Controlla la respirazione



Mentre corri, concentrati su respiri profondi, spingendo in fuori l'addome quando inspiri e tirandolo in dentro quando espiri, afferma Belisa Vranich, PsyD, psicologa clinica e autrice di Breathing for Warriors. Ti aiuterà a creare ancora più spazio per l'ossigeno nei polmoni. "La parte più densa e ricca di ossigeno dei polmoni si trova in fondo alla gabbia toracica", spiega Vranich.