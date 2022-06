I migliori allenamenti gratuiti sull'app Nike Training Club

Anche se ti impegni a svolgere 150 minuti di attività fisica a intensità moderata (o 75 minuti di attività fisica ad alta intensità) alla settimana, come consigliato dai Centers for Disease Control and Prevention, può essere comunque difficile decidere come utilizzare quei minuti. Per fortuna, l'app Nike Training Club (NTC) offre tantissimi allenamenti gratuiti da poter fare ovunque e senza attrezzature.

Se hai appena iniziato un percorso di fitness (o hai semplicemente bisogno di varietà), cerca di trovare un'attività che ti piaccia davvero. Lo psicologo dello sport Mark Aoyagi, Ph.D., consulente di performance mentali certificato, codirettore del programma di psicologia dello sport e delle prestazioni presso la Graduate School of Professional Psychology dell'Università di Denver, suggerisce di ascoltare il proprio corpo.

"Trova qualcosa che ti appassioni. Per molte persone allenarsi è seccante, spiacevole e noioso; in altre parole, è come un lavoro", afferma Aoyagi. "Muovere il corpo, invece, comporta alcuni benefici per la salute; aumenta la forza, la resistenza, la flessibilità o la resilienza, in base a ciò che desideri migliorare [o sentire]".

Puntualizza, inoltre, che otterrai benefici maggiori se scegli un allenamento che ti piace, perché probabilmente ti allenerai di più e non smetterai più di farlo. Uno studio del 2003 ha rilevato che le persone a cui piace l'attività fisica scelta dichiarano di sentirsi fisicamente più attive. E in base alle conclusioni di uno studio qualitativo del 2013, quanto più piacevole è un'attività fisica per chi la pratica tanto maggiori sono le probabilità che continui a praticarla nel tempo.

L'app NTC offre gratuitamente centinaia di allenamenti per ogni livello di fitness, molti dei quali eseguibili senza alcuna attrezzatura (salvo forse un tappetino da yoga). Eccone otto per cominciare. Scarica l'app NTC, cerca gli allenamenti indicati di seguito e comincia!