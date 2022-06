Le quattro migliori posizioni yoga per rilassarsi secondo gli esperti

Molte persone in tutto il mondo subiscono l'influenza negativa dello stress, a vari livelli. Fortunatamente esistono alcuni modi per combattere la tensione emotiva e fisica, ad esempio la pratica dello yoga.

"Anche se per ridurre lo stress spesso occorrono una serie di strategie, dal migliorare le abitudini per dormire bene al gestire le difficoltà emotive, un aspetto importante è imparare a rilassarsi più spesso", spiega la dottoressa in medicina Leela Magavi, psichiatra e direttrice medica regionale di Community Psychiatry a Newport Beach, in California.

"Per vari aspetti, il rilassamento è una competenza acquisita", afferma Magavi. "È necessario introdurre nella giornata più momenti rilassanti e tonificanti, con attività in grado di resettare corpo e mente".

Ed è qui che entra in gioco lo yoga. Secondo uno studio dell'International Journal of Preventive Medicine, lo yoga può essere considerato un trattamento complementare. Dalla ricerca condotta è emerso che può ridurre ansia, stress e depressione. Un altro studio, pubblicato nella rivista Stress & Health, ha riscontrato che grazie alla pratica regolare dello yoga, le persone sono meno reattive nelle situazioni di stress, si rilassano meglio, dimostrano maggiore autocompassione e riferiscono di percepire più consapevolezza e motivazione.

"Ma anche se rafforzare la connessione tra mente e corpo non è tra i tuoi obiettivi, lo yoga può comunque aiutarti a raggiungere uno stato di maggiore rilassamento", secondo Benedicte Gadron, insegnante di yoga certificata R.Y.T. e istruttrice presso Hilton Head Health. Questo perché la combinazione di movimento, respirazione profonda e mindfulness può essere un ottimo modo per fare una sorta di reset in situazioni di stanchezza ed esaurimento. Ad esempio, nell'International Journal of Preventive Medicine si sottolinea che abbinare una respirazione tipo yoga alle sequenze di posizioni yoga può abbassare la pressione sanguigna e diminuire i livelli di cortisolo, l'ormone associato alla risposta "attacco o fuga" del nostro corpo.

Se vuoi cominciare a praticare yoga per rilassarti, dai un'occhiata alle posizioni e ai consigli riportati di seguito.