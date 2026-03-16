Ogni quanto devo sostituire le mie scarpe da running?

1. La parte inferiore della scarpa è consumata

A volte basta dare un'occhiata alla suola (la parte inferiore) e ai lati per capire quando è il momento di cambiare scarpe da running.

L'usura del battistrada è normale, ma la suola è di solito l'ultima parte a cedere. Una scarpa più consumata dell'altra può creare uno squilibrio nell'andatura — lo schema ripetitivo del movimento, nello specifico — o addirittura alterarla. Ciò potrebbe causare disagio, dolori o lesioni più significative.

2. L'ammortizzazione sembra piatta

Le scarpe da running sono dotate di un'intersuola progettata per assorbire gli impatti. Dopo molti passi, il materiale in schiuma nell'intersuola tende ad appiattirsi e comprimersi, riducendo l'assorbimento degli urti e aumentando potenzialmente lo stress sulle articolazioni.

Verifica l'ammortizzazione premendo con il pollice sull'intersuola. Nelle scarpe morbide o con ammortizzazione massima, la schiuma dovrebbe comprimersi e rimbalzare rapidamente. Se risulta densa, irregolare, visibilmente piegata o o lenta nel rimbalzo, l'intersuola potrebbe essere rovinata, anche se la suola sembra ancora intatta. Le linee di compressione lungo la parete laterale sono un primo indizio che l'assorbimento degli urti è diminuito.



Come capire se la tua scarpa da running da tutti i giorni ha un'ammortizzazione sufficiente: una scarpa per le corse quotidiane dovrebbe essere protettiva senza risultare instabile. Se noti un aumento del dolore articolare, un impatto più duro con il terreno o affaticamento su percorsi familiari, la scarpa potrebbe non fornire più un'ammortizzazione adeguata. Le scarpe dovrebbero offrire una sensazione uniforme su entrambi i piedi, poiché una rigidità irregolare può indicare un deterioramento.



3. Le scarpe hanno spento tante candeline

Se corri abitualmente ma non tieni traccia dei chilometri che percorri, calcolare il tempo potrebbe essere il modo migliore per decidere quando cambiare le scarpe. La durata di una scarpa da running va in genere dai 3 ai 12 mesi: è maggiore per i runner occasionali e più breve per chi si allena per una gara di fondo.

Indipendentemente da quanto ti alleni, se indossi scarpe da running regolarmente da diversi mesi, potrebbe essere arrivato il momento di un upgrade.

4. Dolore ai piedi o alle articolazioni



Uno dei maggiori segnali che indicano che è giunto il momento di sostituire le scarpe da running non è la scarpa in sé, ma l'impatto che la scarpa ha sul tuo corpo. Un dolore articolare imprevisto, soprattutto a livello di caviglie, ginocchia, anche, lombari o collo, potrebbe significare che le scarpe usurate stanno alterando la postura e l'appoggio del piede.

Man mano che le scarpe vecchie perdono supporto e ammortizzazione, i piedi possono spostarsi di più e creare attrito, il che causa irritazioni e vesciche.

L'aumento graduale del dolore ad anche, ginocchia o caviglie, soprattutto durante le corse facili, spesso indica un calo dell'ammortizzazione dell'intersuola piuttosto che un errore di allenamento.

5. Correre sembra più difficile

Le scarpe improvvisamente ti sembrano meno comode? Ti stanchi più velocemente? Senti più indolenzimento del solito? Oppure le corse che hai già fatto molte volte ti sembrano più difficili?

Tutto ciò potrebbe essere dovuto a cambiamenti nei ritmi del sonno, nell'allenamento o nell'alimentazione. Ma sono anche segnali che le tue scarpe da running non ce la fanno più. Presta attenzione a ciò che ti dice il tuo corpo, perché un paio di scarpe vecchie può compromettere in modo significativo le tue prestazioni fisiche.

Altri segnali a cui prestare attenzione