Riduci il rischio di infortuni legati alla corsa

Il team del Nike Sports Research Lab ha elaborato un piano per scoprire se potevamo progettare una scarpa da running che contribuisse a ridurre gli infortuni. Per anni, il settore ha ipotizzato che le scarpe per il controllo del movimento, quelle che correggono la pronazione, il movimento naturale del piede verso l'interno durante l'impatto, facessero proprio questo. Tuttavia, il controllo del movimento non ha fatto la differenza in termini di infortuni e la percentuale di runner che ne hanno subiti è rimasta identica per decenni. Per immaginare un futuro in cui nessun runner subisca un infortunio correlato alla corsa, dovevamo pensare in modo diverso.