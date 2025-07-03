Ti presentiamo Nike Structure 26: un nuovo standard di supporto, comfort e prestazioni 

Nel ripensare il modello Structure 25, il team di design Nike ha scelto di sostituire la vecchia schiuma con una tecnologia di ammortizzazione di altissimo livello: ReactX. Oltre alla morbidezza della schiuma, la scarpa offre anche una transizione più fluida dal tallone alla punta rispetto al modello precedente.

"La qualità che preferisco di Structure 26? È molto comoda, senza risultare eccessivamente morbida", afferma l'atleta Nike iridato Cole Hocker. "È un mix ideale di comfort e supporto, che mi permette di dare il meglio durante il mio allenamento".

Ma l'innovazione non si limita alla schiuma. Il fulcro di Structure 26 è il sistema di supporto Nike nell'area mediale, che offre maggiore stabilità nei momenti chiave della falcata. È qualcosa di particolarmente utile per chi tende a iperpronare durante la corsa, perché contribuisce a creare una piattaforma stabile per transizioni fluide, senza eccedere nel controllo.

Structure 26 presenta una nuova tomaia in mesh e una suola ridisegnata per offrire ai runner comfort e prestazioni ottimali. L'imbottitura migliorata consente alla tomaia di adattarsi a diverse forme del piede, mantenendo al contempo un supporto fondamentale. La scarpa vanta inoltre una trazione e una resistenza eccezionali nelle zone ad alto impatto.