Ti presentiamo Nike Structure 26: un nuovo standard di supporto, comfort e prestazioni
Novità sui prodotti
La new entry della linea Structure presenta un sistema di supporto avanzato che consente a ogni runner di macinare chilometri in tutta tranquillità.
Informazioni utili:
- Sistema di supporto nell'area mediale: il sistema di stabilità più avanzato di Nike offre ai runner maggiore supporto.
- Ammortizzazione ReactX: il modello Structure 26 è ora dotato di un'intersuola in morbida schiuma ReactX.
- Affidabilità costruita nel tempo: Structure 26 è l'evoluzione di una scarpa creata tre decenni fa per runner che cercano stabilità e transizioni fluide dal tallone alla punta.
Se cerchi una scarpa progettata per rallentare l'eversione della caviglia, è arrivata Nike Structure 26. Dai veloci allenamenti quotidiani alla preparazione per distanze più lunghe, ora puoi avere la stabilità e l'ammortizzazione di cui hai bisogno per concentrarti su ciò che ami: correre.
Grazie alle caratteristiche di stabilità avanzate e all'intersuola in schiuma ReactX, questa scarpa offre una nuova sensazione di controllo che consente di dare il massimo.
"Abbiamo a cuore i runner che hanno bisogno di supporto", afferma Ashley Campbell, Expert Product Line Manager di Nike Running. "Con Structure miriamo a creare affidabilità e costanza. Vogliamo portare energia ed entusiasmo a un segmento di mercato storicamente considerato rigido e noioso".
"Con Structure miriamo a creare affidabilità e costanza. Vogliamo portare energia ed entusiasmo a un segmento di mercato storicamente considerato rigido e noioso."
Ashley Campbell
Innovazione continua
Nel ripensare il modello Structure 25, il team di design Nike ha scelto di sostituire la vecchia schiuma con una tecnologia di ammortizzazione di altissimo livello: ReactX. Oltre alla morbidezza della schiuma, la scarpa offre anche una transizione più fluida dal tallone alla punta rispetto al modello precedente.
"La qualità che preferisco di Structure 26? È molto comoda, senza risultare eccessivamente morbida", afferma l'atleta Nike iridato Cole Hocker. "È un mix ideale di comfort e supporto, che mi permette di dare il meglio durante il mio allenamento".
Ma l'innovazione non si limita alla schiuma. Il fulcro di Structure 26 è il sistema di supporto Nike nell'area mediale, che offre maggiore stabilità nei momenti chiave della falcata. È qualcosa di particolarmente utile per chi tende a iperpronare durante la corsa, perché contribuisce a creare una piattaforma stabile per transizioni fluide, senza eccedere nel controllo.
Structure 26 presenta una nuova tomaia in mesh e una suola ridisegnata per offrire ai runner comfort e prestazioni ottimali. L'imbottitura migliorata consente alla tomaia di adattarsi a diverse forme del piede, mantenendo al contempo un supporto fondamentale. La scarpa vanta inoltre una trazione e una resistenza eccezionali nelle zone ad alto impatto.
Sono i test a fare la differenza
Senza una procedura di test completa, nessuna delle innovazioni di Structure 26 sarebbe potuta diventare realtà: il team è riuscito a comprovare il nuovo design grazie alla stretta collaborazione con il Nike Sport Research Lab.
Il risultato è una scarpa da running su strada stabile e confortevole per runner di ogni livello, ideale per macinare chilometri in tutta tranquillità.
Structure è una delle tre categorie di scarpe Nike per il running su strada.Rappresenta un'evoluzione in fatto di ammortizzazione e supporto per aumentare la stabilità, mentre Nike Vomero dona ammortizzazione straordinaria e massimo comfort. Nike Pegasus offre ammortizzazione e reattività per un ritorno di energia costante.Questa gamma di modelli da running offre agli atleti il tipo di ammortizzazione che preferiscono, indipendentemente dalla distanza che percorrono o dall'ambiente in cui scelgono di correre.
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Domande frequenti
Cosa distingue Structure 26 dai modelli precedenti?
Structure 26 è dotata di una delle migliori tecnologie Nike di ammortizzazione: ReactX. È la prima volta che questa schiuma viene utilizzata in una scarpa Nike Structure.Nike ha inoltre eliminato l'unità Air nell'avampiede per rendere più fluida l'andatura.I materiali della tomaia sono più morbidi per migliorare il comfort.
Per quali attività di running è più adatta la scarpa?
Structure 26 è progettata per tutti i tipi di runner, dal livello principiante a quello agonistico, e in particolare per coloro che cercano stabilità, transizioni fluide e un supporto aggiuntivo. Ideale per gli allenamenti quotidiani e ottimizzata per le lunghe distanze, si rivolge ai runner che non vogliono farsi limitare da un tipo di supporto più tradizionale.