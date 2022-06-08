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Non smettere mai di sfidare le convenzioni

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Abbiamo costruito la nostra reputazione sfidando lo status quo. La nostra ultima collezione, Nike Circa 72, reinventa le innovazioni del passato per le generazioni future.

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Non smettere mai di sfidare le convenzioni: Circa 72
Non smettere mai di sfidare le convenzioni: Circa 72

I nostri modelli più iconici hanno un'aria naturale. Una giacca Windrunner versatile, un bra con Swoosh che offre sostegno, un paio di Waffle One colorate... È come se questi articoli leggendari fossero sempre esistiti, pronti a essere tirati fuori dall'armadio ogni volta che vogliamo farci notare.

Ma non è sempre stato così. Ognuno di questi modelli è nato come un'idea fuori dagli schemi, che per noi ha rappresentato una nuova coraggiosa direzione da intraprendere. La collezione Circa 72 celebra questo coraggio e questa capacità di innovare. Realizzata nel corso di 50 anni, la collezione Circa 72 reinventa pezzi Nike iconici per la prossima generazione di atleti.

Non smettere mai di sfidare le convenzioni: Circa 72
Non smettere mai di sfidare le convenzioni: Circa 72

1978: bozzetto originale della Windrunner realizzato da Diane Katz 
1979: Windrunner da donna originale (non in vendita)
1976: debutto del logo "Baby Teeth" 
2022: t-shirt ampia Nike Sportswear da donna
1976: logo "Baby Teeth" di Geoff Hollister

1978: bozzetto originale della Windrunner realizzato da Diane Katz 
1979: Windrunner da donna originale (non in vendita)
1976: debutto del logo "Baby Teeth" 
2022: t-shirt ampia Nike Sportswear da donna
1976: logo "Baby Teeth" di Geoff Hollister

Prendiamo la Windrunner, un capo progettato per essere usato dai runner di Portland, in Oregon, durante gli allenamenti fuori stagione, sotto la pioggia battente. Nel 1978, quando Diane Katz, la prima designer di abbigliamento professionista di Nike, e Geoff Hollister, il terzo dipendente Nike, diedero vita alla Windrunner, la categoria "abbigliamento sportivo" esisteva a malapena. Katz si ispirò ai tessuti da sci a prova di maltempo per realizzare la sua visione, e cominciò a creare.

Non smettere mai di sfidare le convenzioni: Circa 72

Il procedimento fu complicato. Come poteva Katz prendere un tessuto tradizionalmente tecnico e renderlo flessibile, traspirante, adatto per corse lunghe e brevi? E come poteva mettere insieme tutte queste idee contrastanti e creare un design convincente? Lavorò costantemente e instancabilmente a prototipi di giacche fino a quando non arrivò a sviluppare la celebre silhouette che conosciamo oggi.

Non smettere mai di sfidare le convenzioni: Circa 72

Katz e Hollister avevano fatto il loro lavoro. Tuttavia, la Windrunner non fu immediatamente approvata. La giacca era la prima collaborazione tra l'azienda e una designer di abbigliamento sportivo esperta, e l'azienda voleva tenere ogni dettaglio sotto controllo.

È difficile credere che la giacca Windrunner sia stata un indumento controverso e senza precedenti, ma è proprio così. Nel corso degli anni, le linee di abbigliamento e di sneakers Nike hanno continuato a superare i confini del passato, ispirando il futuro.

La collezione Circa 72 presenta in esclusiva modelli che raccontano questa storia di innovazione, ispirandosi all'atletica e a colori e motivi del nostro passato in Oregon. Articoli chiave, come il bra, la track jacket e la t-shirt della linea, presentano il marchio "baby teeth" di Geoff Hollister, in omaggio alle idee rivoluzionarie che posero le basi per lo sviluppo di Nike.

La collezione Circa 72 rappresenta la tradizione del brand, testimoniandone il percorso di innovazione e invenzione. Questi modelli rappresentano grandi idee, sogni che continuano a essere familiari 50 anni dopo. Ogni capo di Circa 72 è un omaggio al passato, reinventato e ricostruito per il futuro.

Scopri la collezione Circa 72
Non smettere mai di sfidare le convenzioni: Circa 72
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Data di pubblicazione originale: 31 maggio 2022

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