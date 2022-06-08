Non smettere mai di sfidare le convenzioni: Circa 72

Katz e Hollister avevano fatto il loro lavoro. Tuttavia, la Windrunner non fu immediatamente approvata. La giacca era la prima collaborazione tra l'azienda e una designer di abbigliamento sportivo esperta, e l'azienda voleva tenere ogni dettaglio sotto controllo.



È difficile credere che la giacca Windrunner sia stata un indumento controverso e senza precedenti, ma è proprio così. Nel corso degli anni, le linee di abbigliamento e di sneakers Nike hanno continuato a superare i confini del passato, ispirando il futuro.



La collezione Circa 72 presenta in esclusiva modelli che raccontano questa storia di innovazione, ispirandosi all'atletica e a colori e motivi del nostro passato in Oregon. Articoli chiave, come il bra, la track jacket e la t-shirt della linea, presentano il marchio "baby teeth" di Geoff Hollister, in omaggio alle idee rivoluzionarie che posero le basi per lo sviluppo di Nike.