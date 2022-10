Non smettere mai di mettere in discussione: NSRL

A più di quarant'anni dall'apertura del NSRL, continuiamo a formulare ipotesi, ma ci chiediamo anche come, perché, quando realizzarle e per chi. Continuiamo a lavorare con atleti professionisti, ma coinvolgiamo sempre di più anche chi fa sport a livello non agonistico.

Matthew Nurse, vicepresidente del Nike Explore Team Sport Research Lab, afferma che quasi l'85% delle persone che passano dal laboratorio sono atleti non professionisti con background diversi e corporature diverse. E il nostro obiettivo rimane lo stesso: aiutare le persone a migliorare, indipendentemente da ciò che può significare per ciascuna di loro.



Ogni anno, alziamo il livello della nostra ricerca integrando le tecnologie più innovative per l'acquisizione e l'analisi dei dati sulle prestazioni degli atleti: per esempio, abbiamo realizzato il più grande sistema di motion-capture del mondo, con 400 telecamere, attrezzature per il body-mapping e altro ancora. Nell'autunno del 2020, il NSRL ha preso sede in una nuovissima struttura ospitata nel nostro campus di Beaverton, in Oregon, e persino un nuovo nome: LeBron James Innovation Center.



Grazie a strutture come un campo da basket di dimensioni standard, una pista di resistenza di 200 metri, un campo da allenamento e camere ambientali che riproducono diverse condizioni climatiche, il NSRL offre ad atleti professionisti e non la possibilità di muoversi in modo naturale. Questo permette ai nostri ricercatori e designer di testare, realizzare prototipi e sperimentare senza limitazioni, ed è questo che ci rende così entusiasti per il futuro.