Non smettere mai di muoversi: geneaologia della velocità

Come per molti dei nostri prodotti, il design della Merc si basava sui suggerimenti degli atleti. Negli anni Novanta, firmammo un accordo di sponsorizzazione per le nazionali di calcio italiana e brasiliana. E poiché lavoravamo con i migliori giocatori del mondo, sapevamo che dovevamo sviluppare scarpe in grado di stare al passo con loro. Cominciammo con R9. Ci mettemmo a creare una scarpa progettata appositamente per la stella emergente del Brasile, giustamente soprannominata O Fenômeno.

Nike Football collaborò con Advanced Product Engineering, precursore di Nike Innovation Kitchen, per raccogliere informazioni per il progetto da team under 17 professionistici. Il risultato fu una scarpa colorata, progettata per la velocità, con un design leggero e tacchetti in acciaio inossidabile. La Merc fu la prima scarpa di alto profilo a essere realizzata in pelle sintetica, un materiale che permetteva più opzioni di colore e offriva al tempo stesso velocità e flessibilità in una struttura leggera.

La Merc ha rivoluzionato il look, la calzata e la flessibilità delle scarpe da calcio, definendo uno standard più elevato. Guardando alla nostra storia, riflettiamo sull'eredità del modello e sul modo in cui questo design si inserisce nel futuro della nostra progettazione. Proprio come R9, ci muoviamo veloci e sicuri verso nuove vette, utilizzando i suggerimenti degli atleti per spingere le prestazioni a un livello superiore.