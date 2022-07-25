L'effetto placebo funziona: ecco come

Il caffè che hai bevuto ti ha dato l'energia necessaria a cominciare la giornata ma, dopo un po', ti dicono che era decaffeinato: cosa penseresti? La risposta potrebbe non essere così importante rispetto al fenomeno responsabile per quel picco di energia: l'effetto placebo.



"L'effetto placebo entra in gioco quando si riscontrano dei benefici perché si è convinti dell'efficacia di un intervento e non per le proprietà dell'intervento in sé", sostiene Shona Halson, PhD, professoressa associata specializzata in recupero presso la Australian Catholic University. Si verifica anche quando non si hanno dubbi sull'effetto positivo di un rimedio provato, anche in assenza di prove.



Pur non essendone consapevoli, molti atleti traggono vantaggio dall'effetto placebo quando provano nuove e interessanti tecniche di recupero. Nonostante la popolarità, molti di questi metodi, tra cui i massaggiatori muscolari a percussione (dispositivi elettrici con palla in schiuma annessa) e la crioterapia (una sessione all'interno di una camera gelida), potrebbero essere considerati vantaggiosi non solo a livello fisico, ma anche psicologico (a volte "soprattutto" psicologico).



Pensa alle calze con compression fit. Vengono decantate per la capacità di ridurre il gonfiore e l'indolenzimento post-allenamento. Tuttavia una recente revisione sistematica della letteratura scientifica, apparsa su Open Access Journal of Sports Medicine, suggerisce che indossarle genera sì una ridotta percezione dell'indolenzimento muscolare, ma nessun beneficio in termini di marcatori di danni o infiammazioni muscolari. Un altro studio pubblicato sull'International Journal of Sports Physiology and Performance ha riscontrato che i benefici di queste calze sul recupero potrebbero aumentare in base al grado di convinzione degli atleti nella loro efficacia.



Prendiamo ora in esame i dispositivi di compressione pneumatica, strumenti simili a gessi morbidi per gambe e braccia. Secondo una ricerca apparsa sull'International Journal of Exercise Science, l'effetto placebo potrebbe spiegare perché alcuni partecipanti hanno riportato tempi di recupero più brevi e meno dolore da indolenzimento muscolare a insorgenza ritardata quando indossavano questo tipo di dispositivi invece dei tradizionali scaldamuscoli con compression fit usati in modo continuativo. Sarà l'aspetto high-tech dei dispositivi pneumatici a farli apparire più credibili? Chissà.



Simili scoperte si applicano ad altri metodi di recupero, come i bagni di ghiaccio e i massaggi: alcune ricerche hanno rilevato che la maggior parte dei partecipanti ha ottenuto maggiori benefici se convinta dell'efficacia della terapia, dando prova, ancora una volta, del potere della mente.