Quando Josanna Torrocha, designer di scarpe e abbigliamento Nike, ha iniziato a creare il logo di A'ja, sapeva che sarebbe dovuto essere unico e accattivante, come l'atleta stessa. Dinamico, vivace e anticonvenzionale. Per cogliere lo spirito di A'ja era necessario andare oltre la tradizionale formula del logo sportivo, simmetrico ed essenziale, creando qualcosa che trasmettesse la sua energia.

All'inizio c'erano molte opzioni sul tavolo: approcci più semplici, ma non unici quanto A'ja. Torrocha si è messa così all'opera, schizzo dopo schizzo, trasformando la sua idea iniziale in qualcosa di più simile a una "A". E infine, la scintilla nella firma di A'ja è diventata il fulcro del design, un riflesso dell'energia che l'atleta trasmette e del suo modo di illuminare un ambiente.