Jayson Tatum torna in campo con Tatum 4 del brand Jordan

"La combinazione di Cushlon 3.0, Air Zoom nell'avampiede e una piastra di stabilità nell'area mediale offre la reattività e la calzata contenitiva di cui gli atleti professionisti hanno bisogno, mentre il design aderente al piede favorisce movimenti rapidi e decisi", spiega Edric Egberuare, Lead Product Line Manager, Jordan Brand Global Footwear.

Tatum 4 sarà lanciata nella colorway St. Louis, creata in onore della città natale di Jayson. I punti salienti del design includono un'elegante tomaia rossa e bianca in pelle scamosciata di alta qualità, elementi in mesh che riflettono il dinamismo della città natale del campione e uno "0" sul tallone che richiama il numero di maglia di Jayson e ricorda il ciondolo della sua catenina.

In ogni modo possibile, Tatum 4 celebra il passato e il futuro di questo fuoriclasse.

"Con Tatum 4, abbiamo deciso di creare un modello che rispecchiasse l'evoluzione di Jayson, non solo nel suo modo di giocare, ma anche nel suo modo di guidare la squadra", aggiunge Edric Egberuare. "Si tratta di un sistema progettato per massime prestazioni e per la prossima generazione di cestisti, che vedono Jayson non solo come una star, ma come un modello di riferimento per ciò che è possibile raggiungere".

Il 10 ottobre 2025, la scarpa Tatum 4 del brand Jordan è stata lanciata su Jordan.com e presso rivenditori selezionati in tutte le misure per adulti e kids.