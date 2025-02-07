Il meglio deve ancora arrivare: A'ja Wilson presenta Nike A'One, la sua prima collezione di scarpe e capi esclusivi
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"La mia scarpa esclusiva è completa: è tutto ciò di cui ho bisogno per dare il massimo in campo esprimendo il mio stile. Inoltre, è progettata per motivare la nuova generazione a puntare in alto."
A'ja Wilson ha vinto due anelli WNBA, due medaglie d'oro olimpiche, un titolo NCAA e tre premi WNBA MVP.
E tutto ciò prima di svelare la sua ultima impresa: A'One.
La nuova silhouette — la prima scarpa esclusiva Nike di Wilson — è stata progettata per spingere le sue prestazioni a nuovi livelli e seminare la difesa. "Se pensi di aver già visto il mio meglio, ripensaci", dice Wilson. (E sì, è già una delle più grandi giocatrici di sempre.)
Dopo due anni di progettazione, la scarpa da basket esclusiva Nike A'One è finalmente (quasi) arrivata per aiutare cestisti e cestiste a salire di livello, che siano giocatori NBA o WNBA o alle prime armi. "Fin dall'inizio, abbiamo progettato questa scarpa per mettere in risalto il mio stile di gioco e offrire a giovani cestisti e cestiste uno strumento per superare i propri limiti", afferma Wilson.
"In A'ja, la nuova generazione trova un punto di riferimento a cui guardare, una fonte di ispirazione", afferma Ben Nethongkome, lead designer di A'One. "Abbiamo progettato Nike A'One in modo che quando le ragazze indossano questa scarpa incanalino attraverso di essa l'incoraggiamento di A'ja, nella consapevolezza che un giorno potranno diventare come lei."
Questa silhouette offre il mix perfetto di comfort e versatilità, progettato per offrire a chi gioca a basket tutto ciò di cui ha bisogno: ammortizzazione, trazione, calzata e supporto. La schiuma Cushlon ST2 lavora con una base più solida per garantire una reattività esplosiva e atterraggi morbidi e ammortizzati, così da prepararti a ogni azione. Il motivo di trazione reinventato consente di scattare, ruotare e muoversi lateralmente con precisione. Mentre la sostenitiva suola interna e la tomaia in mesh traspirante garantiscono una calzata sicura e dinamica nel movimento.
"A'One è pensata per andare lontano, prendendo il controllo già a partire dal salto e dominando il parquet in ogni giocata", dice Wilson. "Fin dall'inizio, abbiamo progettato questa scarpa per supportare il mio stile di gioco e offrire a giovani cestisti e cestiste uno strumento per alzare il livello. A'One è all'altezza di questo compito, e offre esattamente ciò di cui ho bisogno per migliorare le mie prestazioni e ispirare la nuova generazione a dare il massimo in ogni partita."
Lo stile inconfondibile di Wilson prende il via con la colorway di lancio Pink A'ura, caratterizzata da grintosi strati di rosa, il suo colore preferito, che riflettono la sua sicurezza, lealtà e passione. (Wilson è del segno del Leone, quindi l'energia non manca di certo.)
A'One è anche arricchita da tocchi profondamente personali, come le finiture che richiamano la collana di perle che la nonna di Wilson le regalò da bambina, che per lei rappresenta un simbolo di forza da indossare. I simboli celtici per "mamma" e "papà" rendono omaggio ai genitori di Wilson, che lei cita come la base del suo successo.
Wilson offre ispirazione anche includendo alcune citazioni che hanno un significato speciale per lei. Sulla suola campeggia una delle frasi preferite della nonna che è mancata: "As a matter of fact, the best is yet to come" (Il meglio deve ancora venire). Una citazione post-partita sul tallone riflette la tenacia che la contraddistingue: "Weakness, weakness. We don't have time for that" (Non c'è tempo per la debolezza).
La "star" della sua nuova silhouette è il logo firmato Wilson, che ha svelato nel 2024. Ispirato alla sua firma (Wilson disegnava sempre una stella nella "A" del suo nome), è anche un riferimento astratto al suo ruolo di star, di cestista élite che ispira le ragazze a realizzare i propri sogni. (Nike A'One sarà disponibile nelle misure per bambino/a a partire dal 32.)
Quando gli atleti e le atlete indossano la mia scarpa o uno qualsiasi dei capi della mia collezione, voglio che percepiscano la potenza che si cela dietro quel logo: la capacità di sognare in grande e poi di impegnarsi, con stile e sicurezza", afferma Wilson.
Questa sicurezza ed eleganza si riflette nell'esclusiva collezione di abbigliamento di Wilson, che comprende otto capi da donna, uomo e bambino/a, che possono essere abbinati tra loro o indossati con altri capi preferiti. Mentre i fan e le fan possono già accaparrarsi una replica della maglia di Wilson, la nuova collezione unisce alta moda e classico stile sportivo, riflettendo le scelte di stile audaci di Wilson, sia dentro che fuori dal campo, che diventano sempre argomento di conversazione.
Uno dei capi più iconici e riconoscibili sono i tights A'Symmetric, tights a compressione con una gamba singola che Wilson ha reso celebri grazie al suo approccio DIY. Nel 2018, durante il suo anno da rookie, Wilson tagliò via una gamba dei suoi tights per tenere la gamba infortunata al caldo e diede il via a una massiccia tendenza di moda, ispirando tantissime altre giocatrici ad adottare quel look. Le t-shirt corte e a tutta lunghezza completano l'estetica d'impatto dell'abbigliamento femminile.
Disponibile per adulti/e e bambini/e, la ciabatta Nike A'One Calm si ispira a un altro must-have del guardaroba di Wilson, la ciabatta Nike Calm. Wilson indossa il modello in schiuma morbida ma sostenitiva quando si alza dal letto la mattina (ma è perfetto anche per l'uso post-allenamento e per i viaggi in auto).
Altre opzioni per bambini/e includono i tights da basket A'Symmetric, la felpa con cappuccio, gli shorts in mesh e la t-shirt.
"La mia prima collezione A'One riflette la mia visione del futuro del gioco e le ispirazioni che alimentano le mie prestazioni e il mio stile ogni giorno", afferma Wilson.
La nuova silhouette e la nuova collezione della star del basket si basano sul suo impegno per incoraggiare la nuova generazione di atleti e atlete nel loro lavoro dentro e fuori dal campo. Nella primavera del 2024 Wilson è stata scelta come atleta Nike, e si è unita a un team sempre più ampio di donne che hanno collaborato con il marchio per sviluppare collezioni esclusive con un significato più profondo. Atleta Nike di lunga data, Wilson fa anche parte dell'Athlete Think Tank di Nike dal 2022, e contribuisce a informare il marchio su come creare prodotti innovativi, esperienze significative e comunità solidali per donne e ragazze.
La sneaker Nike A'One, la collezione di abbigliamento abbinata e la ciabatta Calm saranno disponibili su SNKRS, nike.com e presso punti vendita selezionati a partire da maggio 2025.