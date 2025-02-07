Questa silhouette offre il mix perfetto di comfort e versatilità, progettato per offrire a chi gioca a basket tutto ciò di cui ha bisogno: ammortizzazione, trazione, calzata e supporto. La schiuma Cushlon ST2 lavora con una base più solida per garantire una reattività esplosiva e atterraggi morbidi e ammortizzati, così da prepararti a ogni azione. Il motivo di trazione reinventato consente di scattare, ruotare e muoversi lateralmente con precisione. Mentre la sostenitiva suola interna e la tomaia in mesh traspirante garantiscono una calzata sicura e dinamica nel movimento.

"A'One è pensata per andare lontano, prendendo il controllo già a partire dal salto e dominando il parquet in ogni giocata", dice Wilson. "Fin dall'inizio, abbiamo progettato questa scarpa per supportare il mio stile di gioco e offrire a giovani cestisti e cestiste uno strumento per alzare il livello. A'One è all'altezza di questo compito, e offre esattamente ciò di cui ho bisogno per migliorare le mie prestazioni e ispirare la nuova generazione a dare il massimo in ogni partita."