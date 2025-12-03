Book 2: Devin Booker inizia il nuovo capitolo della sua collaborazione con Nike

Come il modello precedente, Book 2 nasconde le tecnologie ad alte prestazioni dietro un esterno classico e senza fronzoli. Il risultato è una scarpa da basket che si sente a proprio agio sia dentro che fuori dal campo. Ben Nethongkome, lead designer delle scarpe di Devin Booker, afferma: "Poiché abbiamo rimosso materiali per tenere il piede più vicino al terreno, siamo stati in grado di spostare l'unità Air Zoom dal tallone all'avampiede, ottenendo la sensazione e le prestazioni desiderate da Devin con un peso inferiore".

"Ci siamo ispirati molto alle scarpe classiche", afferma Booker. "Un modello che mi viene in mente è Air Zoom Spiridon. Con i primi modelli, volevo rendere omaggio alla squadra di Phoenix: per questo ho iniziato con arancione e nero per le colorway Phoenix e Rising. Era un modo per dare a ogni fan qualcosa da indossare con orgoglio durante le partite."