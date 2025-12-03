Book 2: Devin Booker inizia il nuovo capitolo della sua collaborazione con Nike
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La seconda scarpa esclusiva e la nuova collezione di abbigliamento firmate dall'All-Star NBA uniscono lo stile vintage a elementi contemporanei e tecnologie innovative ad alte prestazioni, per riflettere lo stile personale dell'atleta e omaggiare la sua carriera di rilievo con i Phoenix Suns.
- La seconda scarpa firmata Devin Booker, Nike Book 2, è una versione moderna della classica scarpa da basket, ideale sia dentro che fuori dal campo.
- Nike Book 2 presenta un profilo basso per tenere il piede vicino al terreno di gioco senza sacrificare il comfort.
- La collezione di abbigliamento Book 2, che unisce caratteristiche rétro e moderne, celebra la cultura del basket, i successi di Booker con i Phoenix Suns e il suo stile personale.
- Il lancio della collezione di scarpe e abbigliamento Book 2 è previsto a gennaio 2026 su Nike.com e presso rivenditori selezionati.
È iniziato il nuovo capitolo di Devin Booker con Nike. La star dei Phoenix Suns sta lanciando la sua seconda scarpa firmata Nike, Book 2, accompagnata da una linea di abbigliamento. La tanto attesa scarpa che segue Nike Book 1 è una versione moderna delle scarpe da basket rétro di Nike. Gli elementi di design si ispirano allo stile personale di Booker, celebrano i suoi successi con i Phoenix Suns e strizzano l'occhio alla città nel deserto in cui ha costruito la sua carriera.
Il design di Book 2 e la visione di Booker partono dal basso profilo. "Per me era fondamentale sentire il parquet sotto i piedi", afferma. Inoltre, grazie a una combinazione strategica di tecnologie per scarpe da basket Nike, Book 2 non sacrifica il comfort sull'altare dell'innovazione.
Come il modello precedente, Book 2 nasconde le tecnologie ad alte prestazioni dietro un esterno classico e senza fronzoli. Il risultato è una scarpa da basket che si sente a proprio agio sia dentro che fuori dal campo. Ben Nethongkome, lead designer delle scarpe di Devin Booker, afferma: "Poiché abbiamo rimosso materiali per tenere il piede più vicino al terreno, siamo stati in grado di spostare l'unità Air Zoom dal tallone all'avampiede, ottenendo la sensazione e le prestazioni desiderate da Devin con un peso inferiore".
"Ci siamo ispirati molto alle scarpe classiche", afferma Booker. "Un modello che mi viene in mente è Air Zoom Spiridon. Con i primi modelli, volevo rendere omaggio alla squadra di Phoenix: per questo ho iniziato con arancione e nero per le colorway Phoenix e Rising. Era un modo per dare a ogni fan qualcosa da indossare con orgoglio durante le partite."
Nike Book 2 unisce caratteristiche di design vecchie e nuove. Si ispira ai modelli da basket Nike old-school, impreziositi da un tocco moderno. Ad esempio, la suola resistente di Nike Book 2 presenta un motivo di trazione a spina di pesce modellato su Nike Air Force 1, ma con una base più ampia e una maggiore stabilità.
Nike Book 2 non è mai banale grazie a dettagli sia rétro che attuali. Due modelli presentano una tomaia leggera in mesh simile all'originale Nike Air Zoom Spiridon del 1997, mentre altri sfoggiano un look più contemporaneo con una nuova tomaia sagomata che offre lo stesso supporto nell'area mediale e una calzata simile a quella della classica scarpa da basket Nike.
La guardia dei Phoenix Suns ha aggiunto elementi di design elaborati alla sua scarpa esclusiva per continuare a raccontare la sua storia. Ad esempio, la suola della Book 2 presenta un motivo desertico ispirato al cactus che fa chiaramente riferimento a Phoenix, in Arizona, la città in cui Booker ha lasciato il segno nell'NBA. Inoltre, la selezione delle colorway della Book 2 fa riferimento all'ascesa della superstar dal basket universitario ai Phoenix Suns NBA All-Star.
Questa narrazione si ritrova anche nella collezione di abbigliamento Book 2, un'accattivante aggiunta che celebra la cultura del basket, la vita nel deserto e i traguardi di Booker con i Phoenix Suns. Realizzati con tessuti pregiati e pesanti e rifiniti con incisione laser per un aspetto sbiadito dal sole, gli otto capi versatili spaziano dalle t-shirt ai set coordinati. Ogni articolo della collezione, tra cui una t-shirt a maniche lunghe in onore dell'amato cane di Devin, Haven, e una camicia tagliata con un bordo grezzo creata seguendo le specifiche esatte dell'atleta testimonial Nike, racconta un pezzo della storia della star del basket attraverso un'attenta cura dei dettagli.
La collezione di scarpe e abbigliamento Nike Book 2 verrà lanciata a gennaio 2026 su nike.com e presso punti vendita selezionati.