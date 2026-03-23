Pegasus 42: una potente rivisitazione dell'amata scarpa da running su strada Nike
Novità sui prodotti
L'ultimo modello Pegasus offre più reattività che mai, e resta fedele alla sua tradizione di scarpa da running per tutti i giorni amata dai fan.
- Nike Pegasus 42 è una scarpa da running su strada per tutti i giorni che, grazie all'unità Air Zoom curva a tutta lunghezza, offre ammortizzazione, reattività e un maggiore ritorno di energia rispetto ai modelli precedenti.
- L'ammortizzazione extra nell'avampiede e la tomaia leggera e traspirante, che si adatta al profilo del piede, contribuiscono a rendere la nuova Pegasus il modello più confortevole e supportivo di sempre.
- Pegasus 42 sfoggia un look raffinato, che prende vita in diverse colorway.
- Il modello sarà disponibile a partire dal 9 aprile 2026 su nike.com e presso rivenditori selezionati.
Caratteristiche e prestazioni di Nike Pegasus 42: analisi completa
Presto, i fan affezionati di Nike Pegasus e i runner di tutto il mondo potranno indossare Pegasus 42, l'ultima versione dell'amata scarpa da running su strada nota per la sensazione di comfort, reattività e leggerezza che offre.
Lanciata per la prima volta nel 1982, Pegasus è la scarpa da running più longeva e venduta di Nike, pensata per offrire ammortizzazione e reattività per tutto il giorno. Pegasus 42 è la stessa scarpa che i fan amano da sempre, ma presenta tecnologie esclusive e ottimizzate che la rendono il modello più potente e reattivo di questa linea.
Nike Pegasus 42: migliorie e differenze principali
La miglioria più significativa apportata a questa amata scarpa da running è l'unità Air Zoom curva a tutta lunghezza, che offre una sensazione di potenza e reattività simile a quella di una scarpa da gara su strada Nike. In effetti, la nuova struttura di Pegasus 42 aumenta il ritorno di energia di questo modello di almeno il 15% rispetto a quello di Pegasus 41.
"Sono cresciuto in un negozio specializzato nel running e, ogni anno, vedevo la profonda passione e l'amore che le persone provavano per la linea Pegasus", afferma l'atleta Nike Ethan Strand, campione NCAA dei 3.000 m indoor. "Pegasus 42 rappresenta un'esclusiva evoluzione dei modelli precedenti della linea: la senti familiare, ma offre una falcata potenziata. Quando la uso per correre, percepisco che l'unità Air sotto i piedi conferisce più potenza a ogni passo".
Aggiornamenti principali:
- Ritorno di energia aumentato del 15% rispetto a Pegasus 41
- Unità Air Zoom curva a tutta lunghezza per una spinta più potente
- Intersuola in schiuma ReactX per ammortizzazione e reattività
- Ammortizzazione extra nell'avampiede senza aumento dell'altezza dello stack
- Nuovo sistema di supporto nell'area mediale
- Sottopiede completamente sagomato
- Tomaia leggera e traspirante
- Suola rinnovata per una migliore trazione
Ammortizzazione, supporto e corsa versatile
L'ultima scarpa della linea Pegasus offre ammortizzazione e supporto di livello superiore, il che la rende ideale per correre a diverse andature. Dotata della stessa morbida intersuola in schiuma ReactX del modello precedente, Pegasus 42 presenta un'ammortizzazione extra, soprattutto nella zona della punta. L'innovativa struttura a molle conferisce alla scarpa un'ammortizzazione extra senza aumentare l'altezza complessiva dello stack.
Tra le altre caratteristiche, figurano il nuovo sistema di supporto nell'area mediale, il sottopiede completamente sagomato e la tomaia leggera e traspirante che si adatta perfettamente al piede. Oltre a questi esclusivi miglioramenti tecnologici, non possiamo dimenticare la suola rivisitata che regala transizioni fluide e offre una trazione potenziata, ideale per correre su diverse superfici.
Design e colorway
Dal punto di vista estetico, Pegasus 42 presenta un design d'impatto, con un'intersuola elegante e il brand Pegasus rivisitato. L'ultima versione di questa amata scarpa da running è disponibile in diverse colorway d'impatto, dai toni audaci e intensi a quelli neutri e più tenui.
"Abbiamo preso le caratteristiche che i runner hanno sempre amato di questa linea e abbiamo creato Pegasus 42: la migliore versione mai esistita di questa scarpa", afferma Elliott Heath, esperto senior di scarpe Nike Running. "Questo modello offre una combinazione di elementi in armonia ed equilibrio, legati alla sua storia sia per il look che per le prestazioni, insieme a esclusive innovazioni che lo rendono ancora più iconico, come solo Nike sa fare".
Come si inserisce Pegasus nella linea di scarpe da running su strada di Nike e informazioni sul lancio
Informazioni sulla data
Pegasus è uno dei tre modelli incentrati sull'atleta che compongono la linea di scarpe da running su strada Nike, ciascuno dei quali offre comfort attraverso l'ammortizzazione. In ogni scarpa di questa linea, viene messa in risalto una specifica tipologia di ammortizzazione, da quella reattiva di Pegasus a quella supportiva di Structure, fino al livello massimo offerto da Vomero.
Nike Pegasus 42 sarà disponibile a partire dal 9 aprile 2026 su nike.com e presso punti vendita selezionati.
Nike Pegasus 42 FAQ
Quando verrà lanciata Nike Pegasus 42?
Nike Pegasus 42 sarà disponibile a partire dal 9 aprile 2026.
Dove posso acquistare Nike Pegasus 42?
Puoi trovare questo modello su nike.com e presso rivenditori selezionati.
Nike Pegasus 42 è una scarpa da running?
Sì. Offrendo modelli versatili e adatti all'allenamento quotidiano, Nike Pegasus è considerata di gran lunga una delle migliori linee di scarpe da running. Dal suo lancio avvenuto nel 1982, viene costantemente scelta per correre su strada ogni giorno, per gli allenamenti sulle lunghe distanze, per le corse tranquille, per le tempo run e per il running in generale.
Nike Pegasus 42 offre un'ammortizzazione maggiore rispetto a Pegasus 41?
Sì. Pegasus 42 presenta un ritorno di energia almeno il 15% superiore rispetto a Pegasus 41 ed è dotata di ammortizzazione extra nell'avampiede, il che permette a questa scarpa di offrire una falcata più propulsiva e reattiva, mantenendo il comfort caratteristico della linea.
Per quali caratteristiche è famosa Nike Pegasus?
Nike Pegasus è famosa per l'ammortizzazione, la reattività e il maggiore ritorno di energia, che la rendono una scarpa da running su strada per tutti i giorni, perfetta per macinare chilometri e allenarsi in modo versatile.
Nike Pegasus 42 è una scarpa ad alta stabilità?
No. Pegasus 42 è una scarpa da running neutra. Non presenta i tradizionali elementi di stabilità, come i sostegni mediali o i sistemi di guida strutturati. Coloro che necessitano di maggiore supporto possono prendere in considerazione modelli come Structure.
Qual è la migliore scarpa Nike per correre tutti i giorni?
Grazie al particolare equilibrio tra ammortizzazione, reattività e resistenza, molti runner ritengono che Nike Pegasus sia una delle migliori scarpe per la corsa quotidiana.
Nike Pegasus 42 va bene per correre velocemente?
Sì. Grazie all'unità Air Zoom curva a tutta lunghezza e al ritorno di energia almeno il 15% superiore rispetto al modello precedente, Nike Pegasus 42 offre una falcata più propulsiva. Di conseguenza, è ideale per allenamenti più veloci e tempo run, senza rinunciare al comfort di una scarpa per tutti i giorni.
Per quanto tempo dura Nike Pegasus 42?
Nella maggior parte dei casi, si può prevedere che le scarpe Nike Pegasus durino circa 480-800 chilometri, a seconda del peso corporeo, della superficie su cui si corre, della meccanica della deambulazione e dell'utilizzo generale.