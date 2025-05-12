Indossa Nike KD18 e tira fuori il KD che è in te
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Omaggio alle prestazioni inconfondibili e allo stile unico di Kevin Durant, Nike KD18 offre comfort e controllo al massimo, unendo tradizione del basket e innovazione in fatto di scarpe.
Kevin Durant è un maestro nel suo sport. Dotato di abilità a 360°, tra le più esclusive e spettacolari mai viste in campo, KD migliora costantemente il suo gioco con un'efficienza naturale che resiste alla prova del tempo.
Un talento di questa portata ha bisogno di scarpe degne della sua grandezza. Nike KD18 rende omaggio al suo omonimo campione già nel nome. Non è solo una scarpa da basket, ma uno strumento ad alte prestazioni che incarna lo stile di Durant, promuovendo la cultura del basket con le più recenti innovazioni Nike e un'estetica attuale.
Comfort e controllo per tutta la partita
Con una nuova struttura che mantiene il piede stabile per un controllo e un comfort senza precedenti, questa scarpa esclusiva aiuta ogni cestista, di qualsiasi livello, a immedesimarsi in KD per dare sempre di più.
L'elemento di KD18 che fa una grande differenza è la stabilità nell'area mediale. Questa sneaker mantiene il piede stabile anche durante i movimenti esplosivi senza sacrificare la flessibilità. Quando ti fai strada verso il canestro o effettui un tiro in sospensione, è la sensazione di stabilità a darti la fiducia necessaria per aumentare la velocità.
La base rinforzata con la più recente tecnologia di ammortizzazione Nike offre equilibrio e stabilità per supportare primi passi rapidi e atterraggi morbidi necessari a qualunque cestista. Abbinata alle unità Air Zoom su punta e tallone, la struttura dello spazio di calzata offre un comfort ben noto a chi ha apprezzato le precedenti edizioni della collezione di Durant.
"Da ogni scarpa dell'esclusiva linea KD viene spontaneo aspettarsi il massimo in termini di prestazioni e di comfort", ha dichiarato Ross Klein, Senior Director, Nike Men's Basketball Footwear Product Design. E ha aggiunto: "Questa silhouette offre a KD l'opportunità di salire ancora di livello: la stabilità dell'area mediale e l'eccezionale trazione sotto il piede offrono a lui e a chiunque indossi la sua scarpa la certezza di poter raggiungere l'obiettivo".
Stabilità e controllo del gioco
KD18 aiuta chi vuole giocare come Durant a sentirsi in sintonia con le scarpe indossate, che rendono possibile una mobilità senza precedenti e prestazioni insuperabili.
In campo, Durant si riconosce per la capacità di controllare il gioco da qualunque posizione, ovunque sul parquet e in ogni momento. Questa scarpa è progettata per questo tipo di versatilità. Il migliore sistema di ammortizzazione del suo genere assorbe l'impatto e favorisce stacchi rapidi, permettendo di effettuare con rapidità tiri da tre punti o schiacciate a canestro.
Naturale come il gioco di KD, la struttura di trazione della scarpa offre fluidità nei cambi di direzione e negli scatti a ogni attaccante che punta al canestro. La leggerezza dei materiali consente di conservare più energia durante la partita e di arrivare ai momenti decisivi senza sentire le gambe stanche.
Prestazioni e stile
Anche se progettata per potenziare le prestazioni e lo stile di gioco di Durant, KD18 non rinuncia al look. La silhouette rende omaggio alla tradizione delle sneakers da basket con un'estetica moderna ispirata a una fonte imprevedibile. Con spunti evidenti di Nike Terra Humara, modello di trail running della fine degli anni Novanta, KD18 fonde tratti nostalgici Nike con il gusto contemporaneo di Durant, creando il terreno perfetto per colori vivaci e materiali d'impatto.
È una sneaker che cattura l'attenzione dentro e fuori dal campo: un modello perfetto sia per giocare che per sfoggiare uno stile da cestista nel tempo libero.
KD18 è stata lanciata in vista dell'NBA All-Star Weekend come modello della collezione Nike Black Label, con un lancio iniziale di appena 1.988 paia destinate alla vendita al dettaglio: un omaggio all'anno di nascita di Durant. Se stai cercando una scarpa come KD, ulteriori modelli e colorway saranno disponibili in tutto il mondo tra aprile e maggio 2025.
Indossa Nike KD18 per assimilare un pizzico della grandezza di Kevin Durant.
Domande frequenti
Quanto costa KD18?
KD18 è disponibile nelle misure per adulti a $ 160. I prezzi possono variare in base alla disponibilità di nuovi modelli e colorway. Scopri la linea di prodotti Nike Kevin Durant per eventuali aggiornamenti.
Quando è stata lanciata Nike KD18?
Il modello KD18 è stato presentato in vista dell'NBA All-Star Weekend 2025 di San Francisco con la collezione di scarpe da basket Nike Black Label. Le paia disponibili per la vendita al dettaglio erano 1.988, una cifra corrispondente all'anno di nascita di Durant. La silhouette è diventata disponibile in tutto il mondo in altre colorway tra aprile e maggio 2025.
Dove posso acquistare Nike KD18 Black Label Edition?
Per la sua esclusiva collezione Black Label, Nike ha lanciato scarpe iconiche per le star del basket Kevin Durant, LeBron James, Ja Morant, Devin Booker, Victor Wembanyama, Sabrina Ionescu e Giannis Antetokounmpo. KD18 "Black Label" è disponibile presso rivenditori Nike Basketball selezionati, in store, online e su Nike.com.