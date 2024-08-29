Nuove opzioni Nike per la maternità: un bra compatibile con tiralatte indossabile e una scarpa EasyOn per la gravidanza e il periodo post partum

Nuove opzioni Nike per la maternità: un bra compatibile con i tiralatte indossabili e una scarpa EasyOn per la gravidanza e il periodo post partum
Novità sui prodotti
Nike presenta due nuovi articoli sportivi per la maternità, che vanno ad ampliare la collezione Nike (M).
Cosa devi sapere:
- I team Nike ti presentano due nuovi imperdibili modelli da allenamento, per accompagnarti durante la gravidanza e il periodo post partum: un bra versatile e compatibile con i tiralatte indossabili e un paio di scarpe da camminata EasyOn.
- La collezione Nike (M) si arricchisce di un nuovo abito da allenamento e di t-shirt, canotte, shorts e leggings da allenamento in chiave rivisitata, tutto pensato per la maternità.
- Nel programma (M)ove Like a Mother dell'app Nike Training Club, arrivano nuovi allenamenti dedicati al periodo post partum, guidati da esperti.
La gravidanza e la recente genitorialità rappresentano un cambiamento drastico. Ma in qualsiasi fase della vita ti trovi, Nike ti garantisce dei capi da allenamento versatili e di alta qualità, progettati per soddisfare le esigenze uniche del momento. In collaborazione con neomamme e mamme nel periodo post partum, i team Nike hanno creato un bra compatibile con i tiralatte indossabili e la primissima scarpa Easy-On, concepita appositamente per quella fase della vita.
"Realizzare dei prodotti innovativi per la maternità è importante tanto quanto ogni altra innovazione Nike", afferma Kelly O'Connor, Director dei prodotti Lifestyle Footwear Nike.
Fanny Ho, Senior Manager di Design Innovation, afferma: "Tante mamme e partner volenterosi si sono dati da fare per creare questi prodotti perché sapevamo che le mamme ne avevano già bisogno da un po'".
Il bra Nike (M) Swoosh è stato progettato per offrire una struttura flessibile indispensabile, che finora mancava. Calza bene e non si muove durante l'allattamento o l'estrazione del latte, persino nel bel mezzo di un allenamento.
Il bra Swoosh offre:
- Compatibilità con i tiralatte indossabili
- Chiusura a strappo comoda per l'allattamento
- Fascia e coppe regolabili per adattarsi al corpo in continuo cambiamento
- Materiale per la gestione dell'umidità, per evitare perdite di latte visibili (Nike Leak Protection: latte materno)
- Spalline con imbottitura in schiuma per ridurre il dolore sui punti di pressione
- Strati in mesh che donano comfort e traspirabilità.
La maggior parte dei bra per l'allattamento sono "troppo elasticizzati e offrono troppo poco sostegno, oppure sono troppo rigidi e non espandibili, quindi non si adattano alle variazioni orarie del seno o ai tiralatte indossabili", afferma Ho. "Durante il progetto, abbiamo parlato con tantissime donne che ci hanno raccontato di dover sempre rinunciare o al comfort o al sostegno, e volevamo creare un prodotto che potesse offrire entrambi".
"Essendo io stessa una mamma impegnata e che ama allenarsi, so quanto sia indispensabile avere un bra che puoi infilare in un attimo, perfetto per l'allenamento, ma anche per estrarre il latte e allattare quando ne hai bisogno", afferma, a proposito del bra Swoosh, Betina Gozo, trainer di Nike Well Collective e specialist di fitness pre-parto.
Nike Reina EasyOn è la scarpa perfetta per tutti i giorni e per i movimenti a basso impatto durante la gravidanza e anche dopo.
La primissima scarpa Nike per la maternità offre:
- Una calzata slip-on che permette d'infilarla senza usare le mani
- Comfort e sostegno per i piedi stanchi
- Design più ampio e trazione con motivo waffle per una maggiore stabilità
- Un sottopiede regolabile (il sottopiede Nike My-Fit) che si adatta ai piedi gonfi.
"Volevamo creare una scarpa che potesse soddisfare le nuove e varie esigenze delle donne in gravidanza e nel periodo post partum: facili da calzare, adattabili e che offrissero maggiore stabilità e comfort", afferma O'Connor. "In quanto mamma di due bimbi, avrei voluto avere un paio di Nike Reina durante le mie gravidanze".
La collezione Nike (M) si arricchisce di un nuovo abito da allenamento e t-shirt, canotte, shorts e leggings da allenamento in chiave rivisitata, tutto pensato per la maternità. Inoltre, nel programma (M)ove Like a Mother dell'app Nike Training Club, arrivano nuove routine di allenamento dedicate al periodo post partum, guidate da esperti.
Il bra Nike Swoosh (M) e la collezione Nike (M) sono disponibili su nike.com e nei retail store selezionati. La scarpa Nike Reina EasyOn sarà disponibile da maggio 2024 su nike.com e nei retail store selezionati.
Testo di Sarah du Rivage-Jacobs