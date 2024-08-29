Nuove opzioni Nike per la maternità: un bra compatibile con tiralatte indossabile e una scarpa EasyOn per la gravidanza e il periodo post partum

Cosa devi sapere:

I team Nike ti presentano due nuovi imperdibili modelli da allenamento, per accompagnarti durante la gravidanza e il periodo post partum: un bra versatile e compatibile con i tiralatte indossabili e un paio di scarpe da camminata EasyOn.

La collezione Nike (M) si arricchisce di un nuovo abito da allenamento e di t-shirt, canotte, shorts e leggings da allenamento in chiave rivisitata, tutto pensato per la maternità.

Nel programma (M)ove Like a Mother dell'app Nike Training Club, arrivano nuovi allenamenti dedicati al periodo post partum, guidati da esperti.

La gravidanza e la recente genitorialità rappresentano un cambiamento drastico. Ma in qualsiasi fase della vita ti trovi, Nike ti garantisce dei capi da allenamento versatili e di alta qualità, progettati per soddisfare le esigenze uniche del momento. In collaborazione con neomamme e mamme nel periodo post partum, i team Nike hanno creato un bra compatibile con i tiralatte indossabili e la primissima scarpa Easy-On, concepita appositamente per quella fase della vita.

"Realizzare dei prodotti innovativi per la maternità è importante tanto quanto ogni altra innovazione Nike", afferma Kelly O'Connor, Director dei prodotti Lifestyle Footwear Nike.

Fanny Ho, Senior Manager di Design Innovation, afferma: "Tante mamme e partner volenterosi si sono dati da fare per creare questi prodotti perché sapevamo che le mamme ne avevano già bisogno da un po'".

Il bra Nike (M) Swoosh è stato progettato per offrire una struttura flessibile indispensabile, che finora mancava. Calza bene e non si muove durante l'allattamento o l'estrazione del latte, persino nel bel mezzo di un allenamento.

Il bra Swoosh offre:

Compatibilità con i tiralatte indossabili

Chiusura a strappo comoda per l'allattamento

Fascia e coppe regolabili per adattarsi al corpo in continuo cambiamento

Materiale per la gestione dell'umidità, per evitare perdite di latte visibili (Nike Leak Protection: latte materno)

Spalline con imbottitura in schiuma per ridurre il dolore sui punti di pressione

Strati in mesh che donano comfort e traspirabilità.

La maggior parte dei bra per l'allattamento sono "troppo elasticizzati e offrono troppo poco sostegno, oppure sono troppo rigidi e non espandibili, quindi non si adattano alle variazioni orarie del seno o ai tiralatte indossabili", afferma Ho. "Durante il progetto, abbiamo parlato con tantissime donne che ci hanno raccontato di dover sempre rinunciare o al comfort o al sostegno, e volevamo creare un prodotto che potesse offrire entrambi".