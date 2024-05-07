I migliori bra Nike senza ferretto
Guida agli acquisti
Un bra senza ferretto può offrire sostegno e comfort? Assolutamente sì. Dai un'occhiata a questa selezione di modelli nuovi perfetti da indossare per l'allenamento o per tutti i giorni.
Quando si tratta di sostegno, nella maggior parte dei bra il ferretto è quasi scontato. Tuttavia, ci sono molti bra senza ferretto che offrono un sostegno eccellente, disponibili anche in taglie Plus size.
"I bra senza ferretto sono un'ottima opzione per tutti i livelli di sostegno: leggero, medio ed elevato", afferma Emme McAtee, senior product line manager in Nike. Ciò che guida la progettazione di un bra per Nike è "l'ossessione per la vestibilità della fascia, per assicurarci che sostenga il tessuto mammario in modo adeguato. Utilizziamo anche inserti stabilizzanti nelle spalline per garantire la giusta compressione."
La scelta del miglior bra senza ferretto non deve incentrarsi solo sul comfort, anche se è estremamente importante. Anche i bra senza ferretto, se progettati in modo appropriato, possono fornire un sostegno ottimale. Uno studio pubblicato su Frontiers in Sports and Active Living dimostra che un maggiore sostegno del seno può migliorare le prestazioni nel running, mentre altre ricerche hanno rilevato che un minore sostegno al seno può affaticare più velocemente e modificare l'efficacia della respirazione, sia durante gli allenamenti che nella vita di tutti i giorni.
Ecco alcuni dei migliori bra senza ferretto Nike, tutti progettati per offrire il giusto sostegno, anche durante attività ad alta intensità.
La migliore opzione senza ferretto per l'adattabilità: Nike Indy
Ci sono giorni in cui vuoi l'imbottitura e altri in cui non la vuoi. O magari preferisci un po' più di spazio nelle coppe o più aderenza intorno alle spalle. Le preferenze per ogni allenamento possono essere diverse, quindi poter adattare il bra è un grande vantaggio. Il bra senza ferretto Nike Indy ti offre il massimo sotto questo aspetto.
Tutti e tre i modelli, Indy a sostegno leggero, Indy a sostegno medio e Indy a sostegno elevato, ti offrono spalline regolabili e una forma discreta, il tutto pensato per un comfort che dura tutto il giorno. Le imbottiture nei modelli a sostegno leggero e medio sono rimovibili, così potrai decidere se indossarle o meno. "Indy a sostegno elevato è il non plus ultra della personalizzazione. Le spalline regolabili ti offrono vestibilità e sollevamento perfetti, mentre la chiusura con gancetti permette di regolare il fit", afferma McAtee.
Il miglior bra senza ferretto per contenere i movimenti: Nike Swoosh o Nike Jordan Sport
Quando ti alleni intensamente vuoi stabilità e movimenti al minimo, ma senza quella sensazione di costrizione. Il bra Swoosh a sostegno elevato fa proprio questo: offre il livello di sostegno ideale per gli sport ad alto impatto, ma rimanendo comodo e leggero. Inoltre, la lunga chiusura a strappo sulla fascia inferiore ti permette di regolarlo con facilità.
Ci sono anche i modelli Swoosh a sostegno leggero per una copertura minima e Swoosh a sostegno medio con imbottiture cucite per una maggiore struttura. Tutti i bra Swoosh sono dotati di tecnologia Nike Dri-FIT per allontanare il sudore dalla pelle e favorirne una rapida evaporazione. Il tessuto adattabile del bra ti dà la sensazione di una seconda pelle, mentre le fibre elastiche ti consentono di indossarlo e toglierlo senza difficoltà.
Un altro bra ultraelasticizzato, traspirante e senza ferretto è Jordan Sport, un'opzione a sostegno medio disponibile in diversi colori vivaci e in un materiale adattivo che recupera rapidamente la forma, indipendentemente dal tipo di allenamento che stai facendo.
La migliore soluzione senza ferretto per il relax: Nike Alate
Il miglior bra senza ferretto non deve per forza servire solo per l'allenamento: deve essere ideale anche per andare a fare la spesa, a pranzo con gli amici o semplicemente rilassarti in tuta sul divano. Anche se la collezione di bra Alate è pensata per l'esercizio fisico, il tessuto leggero, traspirante e morbido rende Alate la scelta ideale anche per tutti i giorni.
Stai solo facendo delle commissioni? Non importa, la tecnologia Nike Dri-FIT ti garantirà pelle asciutta e comfort.
Scegliere il fit del bra
Dopo aver ristretto la selezione di bra ad alcuni modelli, è il momento di pensare alla taglia giusta. Nessun problema. La tabella delle taglie e delle misure Nike è un'ottima risorsa per stabilire il fit in base a un'ampia gamma di taglie, con coppe che vanno dalla A alla G o dalla XS alla 4X.
Se stai provando un bra in negozio, segui questi consigli generali: la fascia inferiore deve consentire spazio sufficiente per inserire due dita, non deve lasciare segni né scivolare. Prova a fare alcuni movimenti che simulino l'allenamento che hai in programma, così potrai stabilire se il sostegno è sufficiente. Ad esempio, il miglior bra senza ferretto per una lezione di yoga dolce o una sessione di pilates probabilmente non è lo stesso che sceglieresti per una lezione di HIIT.
Dato che livelli di attività diversi possono richiedere un bra diverso, acquistare più modelli può tornare utile per qualsiasi situazione: dalle commissioni di tutti i giorni all'allenamento per una maratona, con il massimo sostegno sempre garantito.
Testo di Elizabeth Millard