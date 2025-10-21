Nove idee regalo per tuo fratello

Una borsa da palestra è indispensabile per chiunque si alleni; eppure, spesso non riceve l'attenzione che merita. Per andare in palestra, vanno bene sia gli zaini che i borsoni: i primi risultano più versatili negli spostamenti (dal lavoro alla palestra, per esempio), mentre i secondi sono più capienti e spesso sono divisi in pratici compartimenti in cui riporre scarpe o vestiti sporchi dopo l'allenamento.

Per chi va spesso in palestra, un borsone è sicuramente più comodo. Per rispondere a ogni tipo di esigenza, Nike offre diverse opzioni, con volumi variabili da 24 fino a 95 litri; i modelli più piccoli sono adatti a trasportare un cambio e le scarpe, mentre quelli più grandi possono contenere molta più attrezzatura sportiva o essere usati come borsoni da viaggio. Se non riesci a decidere, con un borsone medio (50-60 litri) vai sul sicuro.

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