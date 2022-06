Quando si parla di scarpe e vestiti per bambini, niente conta di più del comfort. Se non è comodo, non lo indosseranno. Tuttavia, il comfort non deve mancare di stile, anche per i più piccoli.



Se le sneakers rientrano nel tuo elenco, cerca i modelli con ammortizzazione extra e realizzati in materiali flessibili. I piedi dei bambini possono crescere fino a mezzo numero ogni 2-4 mesi, quindi hanno davvero bisogno di scarpe che crescono un po' con loro. Inoltre, i bambini sono più comodi se nelle scarpe c'è spazio per muovere le dita. Le scarpe Nike offrono tutte queste caratteristiche, oltre a colori vivaci che permettono ai bambini di esprimere un po' della loro personalità mentre corrono, saltano e giocano nel massimo comfort.



Proprio come le scarpe, anche l'abbigliamento dei bambini deve essere comodo. Preferiscono tessuti e capi più morbidi, per sentirsi a proprio agio. Il fleece è un ottimo tessuto, anche per l'abbigliamento sportivo. È caldo, facile da lavare e consente di vestirsi facilmente a strati. Scegli una maglia o una felpa con cappuccio in fleece, la zip a tutta lunghezza e una spaziosa tasca a marsupio e avrai un capo di abbigliamento molto amato.



Se nella tua vita ci sono bambini che iniziano a esplorare il loro lato atletico, prendi in considerazione delle scarpe bivalenti, adatte sia per lo sport che per la vita di tutti i giorni. Le scarpe con suola in gomma offrono una maggiore trazione, mentre il mesh traspirante contribuisce a mantenere freschi i piedi. E le scarpe con le fascette a strappo regolabili aiutano a tenere ben saldi i piedi, durante una corsa in un campetto da basket, da calcio o al parco giochi.