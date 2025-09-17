Non è necessario fare yoga ogni giorno per apprezzare un bel tappetino. Il tappetino da yoga reversibile Nike (4 mm) è un ottimo regalo per chiunque abbia bisogno di un promemoria per fare stretching dopo un allenamento o una lunga giornata in piedi. Questo regalo Nike è una scelta eccellente per chi pratica yoga, indipendentemente dal tipo. "Ho insegnato ovunque, su questo tappetino, dalle spiagge ai tetti dei resort" afferma Jonah. "Un lato ha una superficie antiscivolo, che mi aiuta a non scivolare quando sono sudato. L'altro lato è più liscio, ideale per le sequenze più lente e rigeneranti. Il tappetino è abbastanza leggero da poter essere trasportato con facilità, ma offre comunque il giusto supporto".