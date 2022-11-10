Idee per outfit Nike da maternità

I migliori outfit Nike per la maternità da indossare in tutte le occasioni
Guida all'acquisto
I migliori capi Nike per la maternità non sono solo articoli sportivi. Dai un'occhiata a questi sette capi indispensabili per il tuo guardaroba, pensati per tutti i trimestri.
Con i migliori outfit per la maternità puoi svolgere una vasta gamma di attività. E questi articoli di base Nike sono un'aggiunta perfetta al tuo guardaroba per tutti i giorni. Realizzati con materiali traspiranti e una particolare attenzione alla sostenibilità, questi capi Nike per la maternità sono progettati per tutta la gravidanza e il periodo post partum.
Molti fanno parte dell'iniziativa Nike Move to Zero, che riduce le emissioni di carbonio e i rifiuti riciclando bottiglie di plastica e tessuti. Questi outfit per la maternità sono inoltre realizzati con tecnologia Nike Dri-FIT, che tiene a bada il sudore assicurando al contempo libertà di movimento.
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I migliori outfit Nike per la maternità
1.Il miglior reggiseno sportivo: Nike Dri-FIT Swoosh (M)
Il reggiseno sportivo Nike Dri-FIT Swoosh ha tutte le caratteristiche per diventare il tuo reggiseno preferito dalla gravidanza in poi. L'elegante design incrociato sulla schiena e il cursore regolabile consentono di adattare facilmente il reggiseno a mano a mano che le misure del busto cambiano. Grazie agli strati multifunzionali, consente di tirare il latte e allattare in modo semplice e comodo.
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2.I migliori leggings: leggings Nike One a vita alta
Se cerchi un paio di leggings, questo modello è versatile e adattabile, il che significa che non dovrai sostituirlo regolarmente. Puoi indossarli a vita alta per coprire la pancia, oppure puoi ripiegarli all'altezza della anche.
Puoi scegliere tra un'ampia gamma di misure (da XXS Short a 3XL-TT) per trovare la vestibilità che ti offre il massimo comfort e supporto. Non solo: questi leggings sono realizzati con fibre di poliestere riciclato per almeno il 75%.
3.La migliore maglia: maglia Nike
Dotata di un'apertura al centro, questa maglia consente di allattare ovunque ti trovi. Inoltre, è reversibile e offre una copertura aggiuntiva. Come i leggings, questa maglia è realizzata con fibre di poliestere traspiranti e riciclate per almeno il 75%. In più, offre due ampie tasche laterali dove riporre i tuoi oggetti essenziali.
4.La migliore canotta: canotta Nike Dri-FIT per la maternità
Questa canotta ha una vestibilità aderente, ma è dotata di un tessuto flessibile ed elasticizzato a quattro vie. Grazie alla sua versatilità, puoi continuare a indossare questo capo anche dopo la gravidanza. Disponibile in diversi colori vivaci, questa canotta Dri-FIT è dotata di un elegante taglio all'americana.
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5.La migliore t-shirt: t-shirt Nike Dri-FIT per la maternità
Realizzata con un misto di poliestere, cotone e rayon, questa morbidissima t-shirt per la maternità ti aiuta a mantenere la pelle asciutta. Inoltre, grazie al materiale ad alta elasticità, si adatta a tutti i cambiamenti del tuo corpo.
6.I migliori shorts con compression fit: shorts Nike Dri-FIT One 18 cm
Questi shorts con leggero compression fit offrono una copertura completa e mantengono la pelle asciutta. Si adattano alla forma del tuo corpo e possono essere ripiegati in vita. Scegli tra diversi colori e abbinali alla tua maglia e alle tue sneakers preferite per un look adatto a tutti i giorni.
7.Il miglior abito sportivo: abito Nike Sportswear
Con una vestibilità ampia e confortevole, questo abito oversize può essere indossato in casa o quando sei in movimento. Scegli la lunghezza sopra il ginocchio o un taglio più lungo per dare risalto alle tue scarpe preferite. Alcuni modelli presentano semplici grafiche Nike o design astratti ispirati alle nuvole.
Testo di Tiffany Ayuda