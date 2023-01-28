I migliori capi d'abbigliamento sportivi Nike per ragazze

Se stai acquistando il suo primo bra, metti il comfort al primo posto. I bra della collezione Nike Indy presentano spalline sottili e un tessuto morbido e quasi impercettibile sulla pelle, mentre i modelli della linea Nike Swoosh offrono sostegno, vestibilità avvolgente e spalline larghe per eliminare i punti di pressione.

Molti di questi bra sono ideali per l'atletica, grazie alla tecnologia Nike Dri-FIT che allontana il sudore. Sono disponibili con livelli di sostegno medio o leggero e taglie dalla XS alla XL, con taglie grandi fino a 105 cm.