Come fare esercizio fisico in modo sicuro dopo un parto cesareo, secondo gli esperti

Tornare ad allenarsi dopo aver avuto un bambino non è cosa da poco, indipendentemente dal tipo di parto affrontato. Ma allenarsi dopo un taglio cesareo è una sfida particolare. "Hai subito un intervento chirurgico addominale importante e devi contemporaneamente prenderti cura di un neonato", afferma Ann Nwabuebo, DPT, fisioterapista di Philadelphia specializzata in salute del pavimento pelvico e fondatrice di Body Connect Physical Therapy.

Se sei già in grado di allenarti, ecco una buona notizia: alcune prime ricerche mostrano che l'esercizio fisico dopo un taglio cesareo può aiutare ad alleviare il dolore durante il recupero. E se ancora non te la senti di metterti in movimento, non ti forzare. Il riposo, il recupero e la definizione di una nuova routine come neogenitore sono le tue priorità al momento.

Ovviamente, prima di iniziare qualsiasi allenamento completo come una lezione in palestra o una corsa, dovresti avere l'approvazione del tuo medico, di solito intorno alla sesta o ottava settimana dopo il parto. Ma questo non vuol dire avere il permesso di fare qualunque tipo di attività fisica o non poter fare niente prima. I seguenti consigli ti aiutano a ricreare gradualmente una routine di allenamento prima e dopo aver ottenuto il via libera dal medico.