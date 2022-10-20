Nike Forward: cura e attenzione per un materiale speciale
Nike Forward è un materiale speciale, che ha bisogno di essere trattato con cura. Lava i capi Nike Forward in acqua fredda e poi mettili ad asciugare su una superficie piana. Inoltre, elimina eventuali pelucchi con un levapelucchi elettrico.
Se hai acquistato un prodotto Nike Forward, sai già quanto sia speciale. È morbido, leggero e ti avvolge in modo incredibile. Inoltre, le emissioni di carbonio nella produzione sono inferiori del 75%, in media, rispetto a quelle del tradizionale fleece in maglia.
Nike Forward è pensato per resistere con facilità allo stress dell'uso quotidiano; tuttavia, la sua struttura specializzata necessita di riposare con regolarità. Per far sì che Nike Forward mantenga un look sempre nuovo negli anni a venire, è essenziale tenere a mente alcune semplici linee guida per la cura del prodotto. Se te ne prenderai cura, Nike Forward ricambierà prendendosi cura di te.
- Lava i capi Nike Forward in acqua fredda. Questo è fondamentale per preservare la struttura del materiale e prevenire il restringimento.
- Metti ad asciugare i capi Nike Forward su una superficie piana. Evitare l'asciugatrice e posare i capi su una superficie è importante per mantenere intatte forma e struttura.
- Fai attenzione all'eventuale formazione di pelucchi sul materiale e utilizza una spazzola o un pettine per tessuti per eliminarli. La formazione di pelucchi è il risultato dell'esclusiva struttura di Nike Forward ed è un aspetto normale del ciclo di vita del materiale.
Seguendo queste linee guida per la cura dei prodotti, gli articoli Nike Forward rimarranno un punto di riferimento nel tuo guardaroba. Inoltre, prendersi cura dei propri capi sprecando meno energia nel processo di lavaggio è un vantaggio per il pianeta e per tutti noi.
Move to Zero
L'iniziativa Move to Zero è il percorso di Nike verso l'azzeramento delle emissioni di carbonio e degli sprechi, per contribuire a proteggere il futuro dello sport. La prima collezione Nike Forward contribuisce al raggiungimento di questo obiettivo grazie a una riduzione del 75%, in media, delle emissioni di carbonio rispetto al tradizionale fleece in maglia.
Un'enorme conquista, destinata a crescere ancora.