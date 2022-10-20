Se hai acquistato un prodotto Nike Forward, sai già quanto sia speciale. È morbido, leggero e ti avvolge in modo incredibile. Inoltre, le emissioni di carbonio nella produzione sono inferiori del 75%, in media, rispetto a quelle del tradizionale fleece in maglia.



Nike Forward è pensato per resistere con facilità allo stress dell'uso quotidiano; tuttavia, la sua struttura specializzata necessita di riposare con regolarità. Per far sì che Nike Forward mantenga un look sempre nuovo negli anni a venire, è essenziale tenere a mente alcune semplici linee guida per la cura del prodotto. Se te ne prenderai cura, Nike Forward ricambierà prendendosi cura di te.

Lava i capi Nike Forward in acqua fredda. Questo è fondamentale per preservare la struttura del materiale e prevenire il restringimento. Metti ad asciugare i capi Nike Forward su una superficie piana. Evitare l'asciugatrice e posare i capi su una superficie è importante per mantenere intatte forma e struttura. Fai attenzione all'eventuale formazione di pelucchi sul materiale e utilizza una spazzola o un pettine per tessuti per eliminarli. La formazione di pelucchi è il risultato dell'esclusiva struttura di Nike Forward ed è un aspetto normale del ciclo di vita del materiale.

Seguendo queste linee guida per la cura dei prodotti, gli articoli Nike Forward rimarranno un punto di riferimento nel tuo guardaroba. Inoltre, prendersi cura dei propri capi sprecando meno energia nel processo di lavaggio è un vantaggio per il pianeta e per tutti noi.