Dentro il design: Cosmic Unity

Uno spreco di look

Bennett Shaw, Product Line Manager di Cosmic Unity, è un appassionato di basket, ma non un esperto dell'impegno Move to Zero di Nike. Tuttavia, durante il processo di sviluppo della scarpa, ha iniziato a vedere dei parallelismi tra lo sport che ama e il percorso di Nike, specialmente nell'idea di poter migliorare un po' per volta anno dopo anno. Bennett spiega: "Il nostro obiettivo è migliorare continuamente. Ci siamo impegnati per riuscire ad aumentare del 5% la quantità di contenuti riciclati. Con Cosmic Unity abbiamo raggiunto una percentuale in peso pari al 25%". Per raggiungere questo risultato, i designer hanno usato una combinazione unica di componenti parzialmente riciclati e materiali nuovi prodotti in modo efficiente. Per esempio, l'intersuola in schiuma Crater è composta per il 10% in gomma Nike Grind e per il resto in materiale nuovo. La scarpa presenta anche un sistema di cavi a strati realizzato al 99% in materiale riciclato, un sottopiede in poliestere riciclato e un foxing in un mix di poliuretano e poliestere riciclati. Il team ha anche dato il massimo per perfezionare il look della scarpa, assicurandosi che il design fosse scattante, d'impatto e futuristico.