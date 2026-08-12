Materiali riciclati per almeno il 20%

Inter 2025/26 Stadium – Terza
Inter 2025/26 Stadium – Terza Maglia da calcio replica Nike Dri-FIT Total 90 – Ragazzo/a
Materiali riciclati
Inter 2025/26 Stadium – Terza
Maglia da calcio replica Nike Dri-FIT Total 90 – Ragazzo/a
CHF 95
Inter 2026/27 Match – Away
Inter 2026/27 Match – Away Maglia ufficiale da calcio Nike Aero-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Inter 2026/27 Match – Away
Maglia ufficiale da calcio Nike Aero-FIT – Uomo
CHF 185
NikeCourt Ace Advantage
NikeCourt Ace Advantage Shorts da tennis Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
NikeCourt Ace Advantage
Shorts da tennis Dri-FIT – Donna
CHF 80
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Mercurial Superfly 11 Academy Scarpa da calcio multiterreno a taglio alto
Materiali riciclati
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Scarpa da calcio multiterreno a taglio alto
CHF 110
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Mercurial Superfly 11 Academy Scarpa da calcio a taglio alto per terreni morbidi
Materiali riciclati
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Scarpa da calcio a taglio alto per terreni morbidi
CHF 115
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Canotta corta da running Dri-FIT ADV – Donna
Materiali riciclati
Nike AeroSwift
Canotta corta da running Dri-FIT ADV – Donna
CHF 105
Chelsea FC 2026/27 Match – Away
Chelsea FC 2026/27 Match – Away Maglia ufficiale da calcio Nike Aero-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Chelsea FC 2026/27 Match – Away
Maglia ufficiale da calcio Nike Aero-FIT – Uomo
CHF 185
Jordan
Jordan Shorts Diamond in mesh – Uomo
Materiali riciclati
Jordan
Shorts Diamond in mesh – Uomo
CHF 64.95
Nike Indy
Nike Indy Bra - Bambina/Ragazza
Materiali riciclati
Nike Indy
Bra - Bambina/Ragazza
CHF 32
Nike Cosmic Runner
Nike Cosmic Runner Scarpa – Bebè e bimbo/a
Materiali riciclati
Nike Cosmic Runner
Scarpa – Bebè e bimbo/a
CHF 45
Nike Hyverse
Nike Hyverse T-shirt da training Dri-FIT UV – Uomo
Materiali riciclati
Nike Hyverse
T-shirt da training Dri-FIT UV – Uomo
CHF 45
Nike Cosmic Runner
Nike Cosmic Runner Scarpa – Bambino/a
Materiali riciclati
Nike Cosmic Runner
Scarpa – Bambino/a
CHF 52
Nike Sportswear Everyday Essential
Nike Sportswear Everyday Essential Fantasmini (3 paia)
Materiali riciclati
Nike Sportswear Everyday Essential
Fantasmini (3 paia)
CHF 20
Nike Stride Plus
Nike Stride Plus Shorts da running Dri-FIT con slip integrati 13 cm – Uomo
Materiali riciclati
Nike Stride Plus
Shorts da running Dri-FIT con slip integrati 13 cm – Uomo
CHF 80
USMNT 2026 Match Home
USMNT 2026 Match Home Maglia ufficiale da calcio Nike Aero-FIT – Uomo
Materiali riciclati
USMNT 2026 Match Home
Maglia ufficiale da calcio Nike Aero-FIT – Uomo
CHF 185
Nike Downshifter 12
Nike Downshifter 12 Scarpa da running su strada – Uomo
Materiali riciclati
Nike Downshifter 12
Scarpa da running su strada – Uomo
CHF 80
Jordan Sport
Jordan Sport Shorts a vita alta 15 cm Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Jordan Sport
Shorts a vita alta 15 cm Dri-FIT – Donna
CHF 57
Nike Fly
Nike Fly Cappello destrutturato con design rifrangente Dri-FIT ADV
Materiali riciclati
Nike Fly
Cappello destrutturato con design rifrangente Dri-FIT ADV
CHF 37
Nazionale brasiliana 2026 Stadium – Home
Nazionale brasiliana 2026 Stadium – Home Maglia da calcio Nike Dri-FIT – Uomo
Best seller
Nazionale brasiliana 2026 Stadium – Home
Maglia da calcio Nike Dri-FIT – Uomo
CHF 125
Nike Pro
Nike Pro Shorts – Bambina/Ragazza
Best seller
Nike Pro
Shorts – Bambina/Ragazza
CHF 32
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Shorts da running con slip foderati 10 cm Nike Dri-FIT ADV – Uomo
Materiali riciclati
Nike AeroSwift
Shorts da running con slip foderati 10 cm Nike Dri-FIT ADV – Uomo
CHF 94.95
Nazionale inglese 2026 Stadium – Home
Nazionale inglese 2026 Stadium – Home Maglia da calcio Nike Dri-FIT – Ragazzo/a
Best seller
Nazionale inglese 2026 Stadium – Home
Maglia da calcio Nike Dri-FIT – Ragazzo/a
CHF 99.95
Nike Flow
Nike Flow Shorts da running 2 in 1 in mesh Dri-FIT – Donna
Best seller
Nike Flow
Shorts da running 2 in 1 in mesh Dri-FIT – Donna
CHF 55
Nike Victory
Nike Victory Abito da tennis Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike Victory
Abito da tennis Dri-FIT – Donna
CHF 85

Abbigliamento contenente una quantità minima di materiali sostenibili pari al 50%

Questi prodotti contengono almeno il 50% di cotone biologico, poliestere riciclato oppure una miscela di cotone biologico e poliestere riciclato. Il cotone biologico viene coltivato senza sostanze chimiche sintetiche e utilizza meno acqua rispetto al metodo di coltivazione convenzionale, mentre il poliestere riciclato riduce gli sprechi e l'impatto ambientale.

Poniamo un'estrema attenzione ai materiali utilizzati nei nostri prodotti, così puoi indossarli senza problemi. Adottando un approccio senza compromessi, esaminiamo la coltivazione, la raccolta e la lavorazione di ogni materiale per creare i nostri prodotti. Ci concentriamo su quelli che utilizziamo di più, inclusi poliestere e cotone. Il poliestere riciclato riduce del 30% circa gli sprechi e le emissioni di carbonio rispetto al poliestere vergine. Inoltre, il cotone biologico utilizza meno acqua e sostanze chimiche rispetto a quello coltivato in modo convenzionale e offre le stesse prestazioni elevate con un impatto ambientale ridotto.

Scopri di più sulla sostenibilità presso Nike, compreso il nostro impegno per realizzare i prodotti in modo responsabile e aiutare a proteggere l'ambiente in cui viviamo e giochiamo.