Migliori cinture e gilet di idratazione Nike per la corsa

Se durante una corsa ti è capitato di desiderare ardentemente un bel bicchiere d'acqua fresca, probabilmente il corpo ti stava avvisando che avevi sete e bisogno di idratarti. Più sudi durante una corsa, maggiore sarà la quantità di acqua e sodio rilasciata dal tuo corpo. È importante reintegrare i liquidi persi per evitare il rischio di disidratazione e mantenere le prestazioni fisiche a un livello ottimale.



Ascoltare il proprio corpo è fondamentale, ma non sempre la sete è un segnale di allarme sufficiente. Infatti, alcune ricerche hanno dimostrato che la sensazione di sete viene appagata prima che il corpo sia pienamente reidratato. Inoltre, può risultare più difficile avvertire la sete durante allenamenti di resistenza prolungati.



Continua a leggere per scoprire di quanta acqua ha bisogno chi fa running, nonché le strategie e gli accessori utili a reintegrare i liquidi persi durante la corsa.