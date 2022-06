Nike produce maglie traspiranti?

Per l'abbigliamento di ogni giorno, prova una polo traspirante o una t-shirt casual. Con il loro stile street-ready, sono realizzate in materiali sostenibili e con un design traspirante per mantenere la pelle fresca e asciutta. Scegli una t-shirt, una canotta o un altro capo dal fit ampio e pensato per il massimo comfort, grazie a dettagli come lo scollo a costine o l'etichetta in tessuto.

E ricorda che i capi traspiranti che ti garantiranno la massima freschezza non finiscono qui! Per esempio, ci sono le calze da running Nike Dri-FIT, ideali per ridurre il rischio di vesciche e fastidi. I leggings Nike Pro realizzati con tecnologia Dri-FIT sono perfetti per le intense lezioni di ciclismo indoor o l'hot yoga. E gli shorts Dri-FIT, che allontanano l'umidità, sono il capo sportivo ideale per le attività all'aperto o al chiuso.

Per mantenere il tuo abbigliamento traspirante in perfette condizioni e affinché conservi un fit impeccabile, ricordati di leggere con attenzione l'etichetta e seguire le istruzioni di lavaggio. In generale, per questi articoli di alta qualità non sono necessari accorgimenti specifici. Di solito è sufficiente lavarli in acqua fredda ed evitare l'uso di candeggina. Qualunque allenamento tu abbia in programma, la tecnologia traspirante di Nike ti aiuterà a mantenere la pelle fresca e asciutta, per permetterti di dare sempre il massimo.