Come motivarsi per l'allenamento

Ricompensa

Vai in palestra e potrai comprare quella bella felpa con cappuccio o la pianta costosa che hai adocchiato.



"Punizione"

Salta la lezione online e, invece, dovrai pulire il bagno.



Aspetto estetico

Sai che domani i tuoi occhi saranno meno gonfi se stanotte dormirai ininterrottamente per otto ore.



Pressione dei pari

Tutti i tuoi amici seguono un allenamento in diretta e tu hai paura di eventuali esclusioni. Usala a tuo vantaggio.



Senso di colpa

Il tuo partner ti ha comprato una chitarra per il tuo compleanno, quindi dovresti davvero ritagliare un'ora di tempo per imparare a suonarla.



Un idolo

Lasciati ispirare da un amico ambizioso che corre tutti i giorni. Pensa a come riesce a farlo anche quando ha una giornata no.



Orgoglio

Gioisci del tuo autocontrollo quando passi oltre la corsia delle patatine al supermercato o raggiungi tutti i tuoi obiettivi di attività su un tracker per il fitness.



"La cosa giusta"

Fai esercizio e mangia bene perché sai che è bene farlo. Limita il consumo di alcolici perché sai che non è salutare. Svolgi i tuoi incarichi settimanali perché sai che procrastinare incrementa solo lo stress.



Personalità

Forse hai una personalità di tipo A e provi un senso di realizzazione quando segui con precisione un programma di allenamento. O forse hai una personalità più spirituale e introspettiva, quindi leggere quanti più libri puoi ti fa sentire più in armonia.



Gioia

Corri, trascorri un'ora a preparare una cena nutriente, datti da fare sul tappetino da yoga, scrivi la prossima scena del tuo romanzo semplicemente perché ti piace. Iniziare qualsiasi attività può essere difficile, ma una volta che ci sei dentro, il ritmo ti trascina. Poi, avvertirai una gioia e una serenità maggiori.



Il tuo "perché"

Il tuo "perché" dovrebbe essere qualcosa che ti rende felice; tuttavia, ha anche uno scopo più profondo, spesso a lungo termine. Vuoi essere un partner paziente e presente, quindi ti dedichi alla meditazione. Oppure vuoi ottenere il lavoro dei tuoi sogni subito dopo la scuola, quindi studi nei fine settimana, se necessario. "Il tuo 'perché' è altamente correlato alla felicità", afferma Lewis, perché agire in base ad esso ti dà un senso di appagamento. Tutto dipende dall'avere obiettivi.