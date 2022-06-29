Come motivarsi per l'allenamento

È sabato e sei sul divano a guardare la TV senza sosta. Sai che dovresti allenarti (dopo averlo fatto ti senti alla grande e stai compiendo dei notevoli progressi), ma a volte è così difficile fare movimento. Cosa sta succedendo?



"Le persone dicono di aver perso la motivazione, ma questo non è esatto", afferma Lisa Lewis, EdD, psicologa abilitata a Boston e specializzata in psicologia della performance. "La motivazione è una nostra qualità intrinseca, non è qualcosa che si possiede o meno." Quando la pigrizia prende il sopravvento, potrebbe significare semplicemente che ciò che normalmente ti motiva si sta esaurendo. Se cambi marcia attingendo a un'altra fonte più abbondante, puoi ritrovare in pochissimo tempo l'entusiasmo per raggiungere qualsiasi obiettivo.

Le fonti di motivazione sono molteplici. Da un lato, ci sono quelle esterne, come i soldi (magari lavori duramente per ottenere qualcosa) o la pressione da parte di qualcuno (ad esempio, un professore che vuole che tu faccia meglio). Dall'altro, ci sono le fonti interne e profonde, guidate dall'identità, che sorreggono i tuoi obiettivi. Queste fonti sono spesso definite dei "perché". Il tuo motivo potrebbe includere il desiderio di ricoprire il ruolo di amico o familiare fidato e ottimista, o la passione nell'aiutare gli altri.

Lewis spiega che, sebbene gli esperti concordino che il tuo "perché" sia la motivazione più profonda e costante verso i tuoi obiettivi, la realtà è che questo, a volte, ti sembrerà troppo distante o intangibile, o semplicemente non sarà in sintonia con te. In quei giorni, devi avere qualche piano di riserva a tua disposizione.

Le seguenti motivazioni, prosegue Lewis, spaziano da esterne e superficiali a interne e profonde. Scopri quale ti stimola oggi, mettila in pratica e conserva le altre per il futuro. Idealmente, la maggior parte del tempo scaverai dal fondo e attingerai alla metà superiore solo in caso di necessità.