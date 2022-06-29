Come motivarsi per l'allenamento

Non perdere mai la motivazione
Coaching
Se ti è capitato di perdere la motivazione, queste tattiche di psicologia della performance possono aiutarti a ritrovarla subito.
- Gli esperti affermano che non puoi "perdere" la motivazione, ma la tua fonte principale potrebbe non essere più sufficiente.
- Disporre di alcune fonti di riserva che ti consentono di continuare a muoverti può aiutarti a mantenere il ritmo e fare progressi.
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È sabato e sei sul divano a guardare la TV senza sosta. Sai che dovresti allenarti (dopo averlo fatto ti senti alla grande e stai compiendo dei notevoli progressi), ma a volte è così difficile fare movimento. Cosa sta succedendo?
"Le persone dicono di aver perso la motivazione, ma questo non è esatto", afferma Lisa Lewis, EdD, psicologa abilitata a Boston e specializzata in psicologia della performance. "La motivazione è una nostra qualità intrinseca, non è qualcosa che si possiede o meno." Quando la pigrizia prende il sopravvento, potrebbe significare semplicemente che ciò che normalmente ti motiva si sta esaurendo. Se cambi marcia attingendo a un'altra fonte più abbondante, puoi ritrovare in pochissimo tempo l'entusiasmo per raggiungere qualsiasi obiettivo.
Le fonti di motivazione sono molteplici. Da un lato, ci sono quelle esterne, come i soldi (magari lavori duramente per ottenere qualcosa) o la pressione da parte di qualcuno (ad esempio, un professore che vuole che tu faccia meglio). Dall'altro, ci sono le fonti interne e profonde, guidate dall'identità, che sorreggono i tuoi obiettivi. Queste fonti sono spesso definite dei "perché". Il tuo motivo potrebbe includere il desiderio di ricoprire il ruolo di amico o familiare fidato e ottimista, o la passione nell'aiutare gli altri.
Lewis spiega che, sebbene gli esperti concordino che il tuo "perché" sia la motivazione più profonda e costante verso i tuoi obiettivi, la realtà è che questo, a volte, ti sembrerà troppo distante o intangibile, o semplicemente non sarà in sintonia con te. In quei giorni, devi avere qualche piano di riserva a tua disposizione.
Le seguenti motivazioni, prosegue Lewis, spaziano da esterne e superficiali a interne e profonde. Scopri quale ti stimola oggi, mettila in pratica e conserva le altre per il futuro. Idealmente, la maggior parte del tempo scaverai dal fondo e attingerai alla metà superiore solo in caso di necessità.
Ricompensa
Se vai in palestra, potrai comprare quella bella felpa con cappuccio o la pianta costosa che hai adocchiato.
"Punizione"
Se salti la lezione online, invece, dovrai pulire il bagno.
Aspetto estetico
Sai che domani i tuoi occhi saranno meno gonfi se stanotte dormirai per otto ore consecutive.
Pressione degli amici
Tutti i tuoi amici seguono un programma di allenamento e tu hai paura di perderti qualcosa di interessante. Usa questa paura a tuo vantaggio.
Senso di colpa
Hai ricevuto una chitarra come regalo di compleanno, perciò dovresti ritagliarti un'ora di tempo per imparare a suonarla.
Una persona a cui ispirarsi
Lasciati ispirare da amici che corrono tutti i giorni e inseguono obiettivi ambiziosi. Pensa a come riescono a farlo anche quando hanno una giornata no.
Orgoglio
Gioisci del tuo autocontrollo quando non rimandi la sveglia o raggiungi i tuoi obiettivi su un tracker per il fitness.
"La cosa giusta"
Fai esercizio e mangia bene perché sai che è bene farlo. Limita il consumo di alcolici perché sai che non è salutare. Svolgi i tuoi incarichi settimanali perché sai che procrastinare incrementa solo lo stress.
Personalità
Magari hai una personalità di tipo A e provi un senso di realizzazione quando segui con precisione un programma di allenamento. Oppure hai una personalità più spirituale e introspettiva, quindi leggere quanti più libri puoi, invece di scorrere le notizie a ripetizione, ti fa sentire più in armonia con il tuo io interiore.
Gioia
Corri, dedica un'ora a preparare una cena nutriente, fai yoga, scrivi la prossima scena del tuo romanzo semplicemente perché ti piace farlo. Iniziare qualsiasi attività può essere difficile, ma una volta che ci sei dentro, il ritmo ti trascina. Dopo, proverai gioia e serenità.
Il tuo perché
Il tuo perché dovrebbe darti gioia, ma anche avere uno scopo più profondo, spesso a lungo termine. Vuoi essere più paziente e presente con i tuoi cari, quindi ti dedichi alla meditazione. Oppure vuoi ottenere il lavoro dei tuoi sogni subito dopo la scuola, quindi studi nei fine settimana, se necessario. "Il tuo perché è altamente correlato alla felicità", afferma Lewis, perché agire in base a esso ti dà un senso di appagamento. Tutto dipende dall'avere obiettivi.
Testo: Janet Lee
Illustrazioni: Gracia Lam
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