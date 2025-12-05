Yoga a casa per principianti

Prima di addentrarci nel "come" dello yoga a casa, è utile conoscere il "perché", ovvero comprendere i benefici di questa pratica. Secondo la Yoga Alliance, la ricerca sullo yoga suggerisce che una routine costante può:

Migliorare la connessione mente-corpo, Ridurre lo stress e favorire l'equilibrio emotivo, alleviare i sintomi di ansia e depressione, rafforzare la concentrazione e la consapevolezza di sé, migliorare l'allenamento della flessibilità e potenziare la salute cardiovascolare.

Gli effetti dello yoga sul sistema nervoso parasimpatico e sul cervello sono particolarmente potenti. Harvard Health osserva che gli studi condotti utilizzando la risonanza magnetica e altre tecnologie di imaging cerebrale hanno dimostrato che le persone che praticano yoga regolarmente hanno una corteccia cerebrale e un ippocampo più spessi: si tratta delle aree del cervello coinvolte nell'elaborazione delle informazioni, nell'apprendimento e nella memoria.