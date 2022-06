Come pulire le scarpe in suede

La gomma per pelle scamosciata può essere molto efficace per rimuovere i segni presenti sulla superficie delle scarpe. Se non ce l'hai, un'alternativa può essere una gomma da matita o una gomma generica per pulizie domestiche. Assicurati che la gomma stessa sia priva di macchie. In questa fase devi esercitare un po' più di pressione sulla pelle, ma senza strofinarla troppo per evitare di danneggiare il tessuto. Esegui un movimento avanti e indietro per eliminare eventuali macchie ostinate e, se questo non dovesse funzionare, passa alla fase successiva per un trattamento più aggressivo.