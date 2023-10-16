Come pulire le scarpe in suede

Le scarpe in pelle scamosciata sono morbide e vellutate quando sono nuove, ma al primo passo fuori casa questa bellissima pelle può sporcarsi e rovinarsi. Si tratta infatti di un tessuto delicato che assorbe l'umidità e si macchia facilmente, quindi per mantenerlo pulito servono una cura e manutenzione particolari. Usare un prodotto di protezione apposito per mantenere le scarpe belle più a lungo è sicuramente una buona idea, ma in caso di macchie e segni queste tecniche possono aiutare a riportarle al loro aspetto originale.