Come pulire le scarpe da calcio

Sapere cosa non fare quando si puliscono e si indossano le scarpe da calcio può aiutare a evitare danni e a prolungarne la durata.

Per quanto metterle in lavatrice e poi nell'asciugatrice sia comodo, è possibile che così facendo si rovinino i materiali della tomaia e il piatto suola. Per questo motivo, è importante lavare le scarpe a mano con una soluzione detergente delicata, ottenuta ad esempio miscelando un detersivo per bucato e acqua tiepida, e lasciarle asciugare all'aria.

Suggerimento: assicurati di utilizzare un detergente delicato. La candeggina e le sostanze chimiche aggressive deteriorano i materiali sintetici e possono compromettere il colore e la texture della scarpa.

Quando lavi le scarpe a mano, evita di metterle completamente in ammollo, in particolare quelle con tomaia in maglia, come Nike Flyknit e Gripknit. Usa un panno umido e la soluzione detergente per rimuovere sporcizia e macchie prima di risciacquarle accuratamente.

I lacci delle scarpe devono essere lavati separatamente. Toglili dalle scarpe, mettili in un sacchetto salvabucato in mesh e infilali in lavatrice con il prossimo bucato. Non metterli nell'asciugatrice, però. Il calore eccessivo potrebbe danneggiarne le punte di plastica o restringerli.

Una volta asciutte, le scarpe da calcio sono pronte per tornare in campo. È fondamentale, tuttavia, scegliere le scarpe da calcio giuste in base alla superficie. Ad esempio, indossare scarpe progettate per l'erba artificiale su superfici dure, come l'asfalto e i marciapiedi, accelera l'usura dei tacchetti e deteriora il piatto suola.

Suggerimento: riponi le scarpe in una borsa da calcio e scegli un paio di ciabatte Nike quando non sei sul terreno di gioco.