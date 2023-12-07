Opzioni adatte a te per conservare le scarpe

20 idee approvate da un'esperta per riporre le scarpe
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Come sapere sempre e esattamente dove sono le tue sneakers.
Riporre le scarpe può diventare una vera e propria sfida, che tu debba mettere in ordine la tua esclusiva collezione di sneakers, trovare lo spazio per tutte le tue scarpe da fitness o tenere in ordine un piccolo armadio. E per quanto allettante, lasciare le scarpe vicino alla porta d'ingresso non è affatto la soluzione.
"L'organizzazione delle scarpe può essere un'arte, soprattutto quando ne possiedi un'intera collezione", afferma Jean Prominski, organizer professionista certificata e fondatrice di Seattle Sparkle, un'azienda dedita alla home organization. "Riporre le scarpe nel modo appropriato ti consente di tenerle in ordine e di trovarle quando vuoi. Inoltre, ti aiuta a farle durare più a lungo".
Le opzioni a tua disposizione abbondano, dalle idee più articolate con scaffali aggiuntivi alle soluzioni più basilari, come le scatole con sportello frontale trasparente a ribalta, facili da aprire e ideali per mettere in mostra le tue scarpe. Qui troverai anche alcune idee per riporre le scarpe in spazi ridotti, come un atrio, e dettagli decorativi per nascondere le sneakers sporche all'istante.
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Come organizzare e riporre le scarpe
Prima di iniziare a organizzazione le tue scarpe, passale tutte al vaglio e suddividile per categoria, che siano da allenamento, eleganti o stagionali. Questo passaggio è particolarmente importante perché ti permette di eliminare le paia che non indossi, quelle con suole consumate o le scarpe che non ti vanno più bene.
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Una volta individuate le scarpe che vuoi tenere, pensa alle occasioni e al modo in cui le indossi. Separa quelle che metti spesso dalle paia che usi solo in occasioni speciali o in condizioni meteo particolari.
"Se possiedi un numero elevato di scarpe, potresti aver bisogno di un armadio intero per riporle", puntualizza Prominski. Qualunque siano le tue esigenze, è meglio sistemare le scarpe che indossi spesso su uno scaffale o un tappetino da scarpe vicino all'ingresso.
"Il sistema deve essere semplice, così non avrai problemi a seguirlo e a rimettere le scarpe al loro posto", aggiunge l'esperta.
Continua a leggere le 20 soluzioni approvate dall'esperta per riporre le scarpe, suddivise per posizione e approccio.
Sette idee per riporre le scarpe nel tuo armadio
1. Scatole da scarpe con sportello frontale trasparente.
Riporre le scarpe nelle scatole originali e impilarle sugli scaffali o a terra può essere invitante, ma non è la soluzione ideale. "Le scatole originali non mantengono la loro forma quando le impili e quindi potresti ammaccare le tue sneakers", spiega Prominski. "Inoltre, non puoi vedere l'interno e diventa difficile trovare le scarpe di cui hai bisogno".
Le scatole da scarpe trasparenti in acrilico sono una valida alternativa, perché sono robuste e ti basta un'occhiata per riconoscerne il contenuto.
2. Scaffali per armadi.
Non serve una grande esperienza con il fai da te per aggiungere degli scaffali al tuo armadio. Puoi comprarli pronti da montare oppure acquistare staffe e mensole in legno in un negozio di bricolage, dove potrai persino chiedere a un addetto del punto vendita di tagliartele su misura.
Questa soluzione è l'ideale quando non hai spazio a sufficienza nell'armadio per tenere le scarpe in fila su un unico scaffale.
3. Portascarpe in metallo da appendere.
Per iniziare a utilizzare un portascarpe di questo tipo ti basteranno pochi minuti. Procuratene uno in metallo e appendilo all'interno di un'anta dell'armadio per accedervi senza difficoltà.
4. Scatole portascarpe in plastica.
Ispirati a una boutique di scarpe per organizzare il tuo armadio con delle scatole portascarpe impilabili che mostrano il profilo laterale delle tue sneakers. Inoltre, alcune scatole sono realizzate con una plastica che offre protezione dai raggi UV e impedisce alle scarpe di ingiallire o scolorire.
5. Contenitori capienti.
Non tutte le scatole portascarpe in plastica di grandi dimensioni sono dotate di uno sportello frontale apribile, ma puoi usarle comunque per le scarpe stagionali o per quelle che indossi solo nelle occasioni speciali. La plastica trasparente va bene, ma se scegli delle scatole portascarpe opache è meglio contrassegnarle con una lista o una foto del contenuto.
6. Mensole.
In genere le cabine armadio hanno spazio per delle mensole che semplificano la sistemazione delle scarpe. Aggiungi un tocco originale alle tue nuove mensole portascarpe dipingendole con un colore vivace.
Secondo Prominski, le scaffalature aperte espongono le scarpe alla sporcizia e alla polvere: assicurati di pulirle per evitare che si usurino prima del tempo.
7. Monta una parete portascarpe.
Un'ottima soluzione portascarpe da armadio può essere creare un'apposita parete dotata di ripiani modulari. Puoi personalizzare l'altezza e la profondità dei ripiani in base alle tue esigenze e alla tua collezione di scarpe.
Cinque idee per riporre le scarpe in spazi ridotti
8. Rastrelliera per scarpe.
Una rastrelliera per scarpe può essere la soluzione ideale se hai poco spazio a disposizione. Esistono numerosi modelli in varie dimensioni e design per soddisfare le tue esigenze, ma ricorda di prendere le misure prima dell'acquisto.
9. Portascarpe da appendere dietro la porta.
Questa alternativa è l'ideale per gli armadi nei corridoi. Scegli un modello in plastica PEVA trasparente per trovare velocemente le scarpe. Ma non dimenticare di pulirlo di tanto in tanto, poiché potrebbe accumulare i detriti delle scarpe.
10. Scarpiera.
Una scarpiera può nascondere le scarpe e dare un tocco di personalità a uno spazio ristretto. Puoi utilizzare la parte superiore della scarpiera come ripiano o appoggiarci sopra uno svuotatasche.
11. Panche.
Una piccola panca può risultare molto pratica: dopotutto, è più facile calzare le scarpe da seduti. Inoltre, è comodo tenere alcune paia di scarpe a portata di mano sotto la panca.
12. Cestini in vimini.
I cesti in vimini sono una scelta elegante per nascondere le scarpe. Puoi sistemarli sotto una panca o all'interno di un mobiletto.
Cinque idee per riporre le scarpe in spazi stretti
13. Portascarpe verticali.
Se non riesci proprio a fare spazio per un portascarpe classico, sfrutta l'altezza che hai a disposizione. "Un portascarpe verticale può essere utile per gli spazi stretti o ridotti", aggiunge Prominski.
14. Mensole per sneakers.
Quando lo spazio scarseggia, puoi sfruttare le pareti libere che hai a disposizione per mettere in bella vista le scarpe a cui tieni di più. Le mensole autoportanti trasparenti da sneakers possono ospitarne un solo paio, ma puoi disporle come meglio preferisci.
15. Mensoline autoportanti.
Per riporre le tue scarpe puoi creare una struttura verticale con alcune mensoline autoportanti e realizzare da una a tre file a seconda dello spazio disponibile.
16. Nicchie portascarpe.
Se hai spazio a sufficienza, prova a usare dei mobiletti con nicchie dalle linee essenziali. Con queste piccole nicchie avrai le scarpe sempre a portata di mano e perfettamente organizzate, senza che siano d'intralcio.
17. Portascarpe salvaspazio.
Dimenticati delle mensole e procurati dei portascarpe salvaspazio impilabili, così potrai mettere le tue scarpe in fila in modo ordinato. Ne esistono anche di regolabili da utilizzare con le scarpe a taglio alto o quelle casual senza tacco.
Tre idee per riporre le scarpe in garage
18. Vaschette in gomma.
Per questioni di umidità, i garage non sono esattamente il posto ideale per riporre le scarpe a cui tieni di più. Ma puoi concentrarti sulla praticità usando delle vaschette in gomma, perfette per le scarpe sporche, come quelle datrail running o gli scarponcini da trekking infangati.
19. Cestini in filo metallico.
I cestini in filo metallico sono utili per sistemare qualche paio di scarpe, senza badare troppo all'aspetto estetico. Sono una soluzione molto pratica, specialmente per le famiglie con bambini a cui serve solo un posto dove lasciare e riprendere le proprie sneakers.
20. Portascarpe a incasso personalizzati.
I garage hanno solitamente molto spazio a parete e sono il posto giusto per realizzare una struttura portascarpe a incasso. Puoi realizzarne una come angolo polifunzionale in cui mettere sia le attrezzature sportive che le scarpe. Se fattibile, ricorda di aggiungere delle ante per tenere lontana la polvere.
Testo a cura di Yelena Moroz Alpert