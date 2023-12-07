Opzioni adatte a te per conservare le scarpe

Riporre le scarpe nelle scatole originali e impilarle sugli scaffali o a terra può essere invitante, ma non è la soluzione ideale. "Le scatole originali non mantengono la loro forma quando le impili e quindi potresti ammaccare le tue sneakers", spiega Prominski. "Inoltre, non puoi vedere l'interno e diventa difficile trovare le scarpe di cui hai bisogno".

Le scatole da scarpe trasparenti in acrilico sono una valida alternativa, perché sono robuste e ti basta un'occhiata per riconoscerne il contenuto.