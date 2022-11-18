Come pulire le scarpe in 6 semplici mosse

È difficile avere scarpe perfette senza pulirle regolarmente. La prima cosa che vuoi fare con un nuovo paio di sneakers è portarle fuori a fare un giro, dove però dovranno vedersela con terra, fango, graffi e macchie.

Per garantire le massime prestazioni delle tue sneakers, è importante prendersene cura e pulirle regolarmente. Prima di iniziare, inserisci i tendiscarpe o dei fogli di giornale per mantene la forma delle scarpe durante la pulizia. Poi mettiti al lavoro.

Con questi consigli, le tue sneakers (incluse le scarpe da running, da basket o i modelli lifestyle) saranno sempre impeccabili in pochi semplici passaggi.