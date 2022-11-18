Come pulire le scarpe in 6 semplici mosse

Come pulire le tue scarpe in sei semplici passaggi
Cura dei prodotti
Una pulizia periodica manterrà le tue scarpe sempre belle (e senza cattivi odori). Ecco come pulirle senza rovinarle.
Forniture
- Sapone per piatti
- Bicarbonato di sodio
- Gomma smacchiante (facoltativa)
- Balsamo per pelle (facoltativo)
- Aceto bianco (facoltativo)
Strumenti
- Spazzola per scarpe
- Spazzolino da denti
- Panno morbido e pulito
- Spazzola per pelle scamosciata (facoltativa)
È difficile avere scarpe perfette senza pulirle regolarmente. La prima cosa che vuoi fare con un nuovo paio di sneakers è portarle fuori a fare un giro, dove però dovranno vedersela con terra, fango, graffi e macchie.
Per garantire le massime prestazioni delle tue sneakers, è importante prendersene cura e pulirle regolarmente. Prima di iniziare, inserisci i tendiscarpe o dei fogli di giornale per mantene la forma delle scarpe durante la pulizia. Poi mettiti al lavoro.
Con questi consigli, le tue sneakers (incluse le scarpe da running, da basket o i modelli lifestyle) saranno sempre impeccabili in pochi semplici passaggi.
Come pulire le tue scarpe passo dopo passo
1.Usa una spazzola asciutta
Rimuovi la terra da suola, intersuola e tomaia con una spazzola per scarpe asciutta a setole morbide. Non hai una spazzola da scarpe? Nessun problema. Va bene anche uno spazzolino da denti pulito.
2.Prepara una soluzione detergente delicata
Mescola dell'acqua calda con una piccola quantità di detersivo per bucato o sapone per piatti neutro.
Per le scarpe bianche o chiare, puoi anche preparare un'efficace crema detergente composta da parti uguali di bicarbonato e acqua.
Nota: se usi il sapone per piatti, è importante fare attenzione e diluirlo con molta acqua. Se troppo concentrato, il sapone per piatti può scolorire o rimuovere gli oli naturali da alcuni materiali.
3.Lava i lacci a mano
Rimuovi i lacci e applica una piccola quantità di soluzione detergente neutra. Strofina i lacci con le mani, risciacquali e poi asciugali tamponandoli con un panno morbido.
(Articolo correlato: Tre semplici modi per pulire i lacci delle scarpe)
4.Lava le suole
Applica la soluzione detergente neutra su una spazzola a setole morbide, uno spazzolino da denti o una salvietta. Pulisci accuratamente la suola e l'intersuola, prendendoti tutto il tempo necessario per pulirle a fondo. Asciuga con un panno morbido.
Nota: se devi lavare le suole interne, rimuovile e poi puliscile con la soluzione. Ricordati di lasciarle asciugare per bene prima di reinserirle nelle scarpe.
5.Lava e asciuga la tomaia
Per pulire la tomaia, applica la tua soluzione neutra su una spazzola a setole morbide, uno spazzolino da denti o un panno inumidito. Spazzola con delicatezza per non danneggiare il materiale.
Una volta raggiunto il risultato desiderato, utilizza un asciugamano in microfibra asciutto o un panno morbido per asciugare e rimuovere il più possibile il detergente e lo sporco dalla superficie. Ripeti questo passaggio se necessario. Evita di strofinare per asciugare. Potresti danneggiare il tessuto o spargere eventuali residui di sporco.
6.Lasciale asciugare all'aria.
Fai asciugare le sneakers a temperatura ambiente. Prima di indossarle per la tua prossima attività o per l'allenamento, controlla che siano completamente asciutte. Molte scarpe ci mettono almeno 8 ore ad asciugare.
Accortezze speciali per i diversi materiali
Con questi semplici accorgimenti avrai delle sneakers dal look pulito, ma alcuni tessuti e materiali potrebbero richiedere un po' più di attenzione. Ecco come usare il detergente per pulire i diversi tipi di scarpe.
- Come pulire le scarpe in pelle
Le scarpe in pelle si macchiano con facilità, quindi è importante pulirle regolarmente. Per le macchie, puoi anche usare una gomma smacchiante o del balsamo per pelle, oltre alla spazzola asciutta e la soluzione con sapone per piatti neutra. Non strofinare troppo se non vuoi danneggiarle.
- Come pulire le scarpe in pelle scamosciata
La pelle scamosciata è notoriamente difficile da pulire. Se noti degli aloni d'acqua, segni di abrasione, sporco o macchie, è ora di dare una bella ripulita alle tue scarpe in pelle scamosciata. Usa questi suggerimenti e accessori speciali per procedere.
Rimuovi lo sporco superficiale con una spazzola o un panno per pelle scamosciata. Lavora nella stessa direzione della grana del materiale.
Usa una gomma per pelle scamosciata o il gommino di una matita per rimuovere eventuali segni sulla superficie della scarpa.
Per le macchie più ostinate, immergi un panno nell'aceto bianco e sfrega il tessuto in direzioni alterne.
- Come pulire le scarpe in maglia
Il materiale Nike Flyknit offre supporto, flessibilità e traspirabilità in diversi tipi di scarpe. Per pulire adeguatamente le scarpe Nike Flyknit, in mesh o in altro tipo di maglia, prepara una soluzione neutra con acqua e sapone che non contenga sostanze chimiche. Sarebbe meglio evitare la candeggina o altri prodotti detergenti aggressivi che potrebbero danneggiare il materiale.
Con una spazzola per scarpe o uno spazzolino da denti pulito, strofina la soluzione nella stessa direzione della trama. Rimuovi il sapone in eccesso con un panno pulito e, se necessario, ripeti. Lasciale asciugare all'aria ed evita l'asciugatrice, in quanto il calore in eccesso potrebbe danneggiare le scarpe.
Domande frequenti sulla pulizia delle scarpe
Posso lavare le mie scarpe in lavatrice?
Nike sconsiglia di lavare le scarpe in lavatrice. Un lavaggio a mano corretto è il modo migliore per evitare di danneggiare inavvertitamente le scarpe durante il processo. La lavatrice potrebbe danneggiare i materiali delicati e il calore dell'asciugatrice deformare le scarpe. Anche la lavatrice potrebbe danneggiarsi con il lavaggio di oggetti voluminosi, come le sneakers.
(Articolo correlato: Puoi mettere le sneakers in lavatrice? Ecco il modo migliore per lavare le tue Nike)
Come devo pulire le suole interne per ridurre i cattivi odori?
Di tanto in tanto, dovrai pulire anche le suole interne. Per farlo, rimuovile e puliscile come hai già fatto con l'esterno delle scarpe. Lasciale asciugare completamente prima di rimetterle nelle scarpe. Se l'odore persiste, forse è il caso di sostituirle. Puoi acquistare delle nuove suole interne in un negozio di scarpe o di articoli sportivi.
E se anche dopo averle pulite, le mie scarpe fossero ancora sporche?
Se lo sporco persiste dopo aver ripetuto la procedura più volte, potrebbe essere arrivato il momento di acquistarne un nuovo paio. Le scarpe da running, per esempio, andrebbero sostituite dopo 500-800 km.
Ogni quanto devo pulire le mie scarpe?
La frequenza con cui pulisci le scarpe dipende da quanto e dove le porti. Per conservarle al meglio, cerca di pulirle due volte al mese o appena vedi che iniziano a sporcarsi. Se lo farai regolarmente, ci vorrà meno tempo per pulirle.