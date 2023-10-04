Come pulire le scarpe in mesh
Cura dei prodotti
Segui questi semplici suggerimenti per pulire le scarpe in mesh o le scarpe Nike Flyknit.
Forniture
- Detersivo per bucato delicato, sapone o detergente per sneakers
- Bicarbonato di sodio (facoltativo)
Strumenti
- Spazzola da scarpe o spazzolino da denti di scorta pulito
- Panni morbidi (ad esempio in microfibra)
- Bacinella o piccolo secchio
- Tendiscarpe o vecchi giornali
Nike Flyknit usa fibre ultraresistenti per creare una tomaia leggera dotata di zone strategiche che offrono sostegno, elasticità e traspirabilità: è una scarpa pensata per alte prestazioni. Sporcare le scarpe fa parte del gioco.
Che tu scelga di usare le sneakers Nike Flyknit per il running, il calcio, il basket o semplicemente per camminarci ogni giorno, è inevitabile che prima o poi restino dei segni. Pulire regolarmente le scarpe in mesh o in maglia può aiutare a mantenerle in condizioni ottimali, sia per le prestazioni che nell'aspetto.
Nike sconsiglia di lavare le scarpe in lavatrice. Il modo più efficace per pulire le scarpe in mesh o Nike Flyknit è il lavaggio a mano.
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Segui questi semplici passaggi per rinfrescare le tue scarpe.
Come lavare a mano Nike Flyknit e altre scarpe in mesh
1.Prepara la soluzione
Mescola una piccola quantità di detersivo da bucato, o sapone delicato, in una bacinella di acqua fredda o tiepida. Non usare acqua calda: potrebbe scolorire le scarpe. Inoltre, ti sconsigliamo di usare sostanze chimiche aggressive o candeggina.
2.Rimuovi lo sporco
Rimuovi l'eventuale sporcizia dalla tomaia. A questo punto sbatti le scarpe l'una contro l'altra per rimuovere eventuali resti di sporcizia dalle suole. Valuta di svolgere questa operazione all'esterno o sopra il lavello.
3.Togli i lacci
Togli i lacci, che puoi lavare a mano o in lavatrice. Per lavarli a mano, massaggiali con la soluzione a base di detersivo o sapone, poi risciacquali con acqua fredda. Se scegli di lavarli in lavatrice, mettili in una borsa in mesh e seleziona un ciclo per delicati. Falli asciugare all'aria aperta: l'asciugatrice potrebbe danneggiare gli "aghetti", le estremità dei lacci.
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4.Usa la carta di giornale
Riempi le scarpe con carta di giornale o pezzuole appallottolate, oppure usa un tendiscarpe, in modo che mantengano la forma.
5.Spazzola le scarpe con la soluzione
Immergi una spazzola per scarpe o uno spazzolino da denti di scorta pulito nella soluzione saponata, poi spazzola delicatamente le scarpe nella direzione del motivo del tessuto. La direzione può cambiare a seconda del punto della scarpa, in base alla densità e al motivo del tessuto. Non strofinare con troppa forza e fai attenzione a non rompere il filato della scarpa.
6.Strofina il resto della scarpa
Strofina la scarpa su entrambi i lati e sulla suola con la spazzola o lo spazzolino.
7.Prendi un panno
Rimuovi il sapone in eccesso con un panno pulito. Se serve, ripeti i passaggi 5 e 6. Se le scarpe sono particolarmente sporche, ripeti l'operazione più volte.
8.Lasciale asciugare all'aria aperta
Tampona le scarpe con un panno prima di lasciarle asciugare all'aria. Il calore proveniente dall'asciugatrice può danneggiarle, perciò evita di usarla.
Testi a cura di Hannah Singleton
Domande frequenti
Posso mettere le sneakers Nike Flyknit in lavatrice?
Dato che il tessuto è delicato, Nike sconsiglia di lavare in lavatrice le scarpe Nike Flyknit (o di altro tipo). Lava sempre a mano Nike Flyknit e altre scarpe in mesh.
Posso mettere le sneakers Nike Flyknit nell'asciugatrice?
Il calore dell'asciugatrice può danneggiare il tessuto in maglia, quindi fai asciugare le scarpe Nike Flyknit o in mesh all'aria aperta.
Come si puliscono le scarpe Nike in mesh bianco?
Se vuoi rendere più brillanti le tue scarpe Nike in mesh bianco, prepara un composto con due parti di bicarbonato di sodio e una parte d'acqua. Applica il composto sulla tomaia in maglia con una spazzola morbida e poi spazzola delicatamente nella direzione del motivo del mesh o della maglia.
Puoi applicare la soluzione anche alla suola in gomma per rimuovere macchie o sporco. Lascia riposare il composto di bicarbonato per 30 minuti, poi rimuovilo dal tessuto usando un panno umido.
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