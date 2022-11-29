Come pulire le scarpe infangate

Ci sono due modi per pulire i lacci. Il primo è sfilarli dalla scarpa e lavarli a mano con la soluzione detergente delicata che hai preparato. Massaggia i lacci con le dita, sciacquali e tamponali con un panno per asciugarli.

In alternativa, una volta sfilati, puoi metterli in lavatrice dentro un apposito sacchetto a rete. Utilizza acqua fredda e asciuga a basse temperature, in modo da non sciogliere la plastica presente sulle estremità dei lacci. Il sacchetto a rete serve a evitare che si aggroviglino durante la centrifuga.

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