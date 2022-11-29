Come pulire le scarpe infangate

Come pulire il fango dalle scarpe in sei semplici passaggi
Cura dei prodotti
Quando rientri a casa dopo un'uscita all'aperto, potresti ritrovarti con le scarpe piene di fango. Ecco come pulirle.
Forniture
- Sapone neutro o detersivo liquido per bucato
- Bicarbonato di sodio
- Acqua
- Aceto bianco
- Crema per le scarpe in pelle o spray impermeabilizzante (facoltativo)
Strumenti
- Spazzola con setole morbide o spazzolino da denti
- Panno morbido
- Sacchetto per la lavatrice
Che tu abbia calpestato del fango durante un'escursione o i tuoi piedi siano finiti per sbaglio in una pozzanghera, togliere il fango dalle scarpe è la cosa migliore per tenerle in buone condizioni per nuove avventure all'aria aperta.
Ecco una guida per pulire scarpe da running o da trekking infangate.
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Come pulire il fango dalle scarpe da running
Inizia l'operazione quando le tue scarpe da running sono ben asciutte. Quando torni a casa con le scarpe infangate dopo una corsa o un'escursione, falle arieggiare per il resto della giornata. Potrai pulirle solo una volta asciutte.
1.Rimuovi lo sporco superficiale
Con uno spazzolino da denti o una spazzola per piatti con setole morbide, rimuovi il più possibile i residui superficiali. Svolgi l'operazione all'aperto oppure stendi a terra un giornale per non sporcare il pavimento.
Puoi esercitare pressione sulla parte inferiore della scarpa, ma procedi delicatamente quando spazzoli la tomaia.
2.Rimuovi lo sporco più ostinato
Per le suole, prendi la spazzola che hai usato nel primo passaggio e prepara una pasta densa mescolando tre parti di bicarbonato di sodio e una di acqua.
Esercita una forte pressione in tutte le fessure del battistrada. Se la spazzola non è efficace, cerca un altro piccolo oggetto che riesca a entrare nelle fessure.
3.Pulisci la tomaia
Prepara una soluzione detergente diluendo in acqua del sapone neutro o un detersivo liquido per bucato. Lava delicatamente la tomaia con la soluzione detergente e sciacquala accuratamente con acqua.
Nota: se utilizzi il sapone per piatti, diluiscilo con abbondante acqua. Un'alta concentrazione di sapone per piatti può scolorire o rimuovere gli oli naturali su alcuni materiali (vedi di seguito i consigli sulla pulizia della pelle e della pelle scamosciata). È sempre consigliabile fare una prova su una piccola area della scarpa per assicurarsi che il sapone non la danneggi.
4.Lava i lacci
Ci sono due modi per pulire i lacci. Il primo è sfilarli dalla scarpa e lavarli a mano con la soluzione detergente delicata che hai preparato. Massaggia i lacci con le dita, sciacquali e tamponali con un panno per asciugarli.
In alternativa, una volta sfilati, puoi metterli in lavatrice dentro un apposito sacchetto a rete. Utilizza acqua fredda e asciuga a basse temperature, in modo da non sciogliere la plastica presente sulle estremità dei lacci. Il sacchetto a rete serve a evitare che si aggroviglino durante la centrifuga.
(Articolo correlato: Tre semplici modi per pulire i lacci delle scarpe)
5.Pulisci la suola interna separatamente
Se le tue scarpe da running sono dotate di suole interne rimovibili, estraile e puliscile separatamente. Strofinale con la stessa spazzola e la stessa soluzione detergente che hai usato per pulire le altre parti della scarpa. Quando hai finito, sciacquale bene sotto l'acqua corrente.
Lasciale asciugare per diverse ore prima di reinserirle nella scarpa e non usare l'asciugatrice.
6.Lasciale asciugare all'aria
Separa scarpe, lacci e suole interne per velocizzarne l'asciugatura. Sono necessarie almeno otto ore per asciugare la maggior parte delle scarpe. Una volta che tutte le parti sono asciutte, rimetti ciascuna al proprio posto.
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Come pulire il fango dagli scarponcini in pelle
1.Rimuovi lo sporco superficiale
Attendi che il fango presente sugli scarponcini si secchi completamente. Con una spazzola con setole morbide o un panno morbido, rimuovi il più possibile i residui superficiali.
2.Pulisci solo le parti sporche di fango
Gli scarponcini in pelle non possono essere immersi in acqua. Dovrai quindi pulire le singole macchie di fango. Immergi un panno morbido in una soluzione composta da una parte di aceto bianco e una di acqua, quindi utilizzalo per tamponare le macchie. Per risciacquare, utilizza un panno pulito imbevuto di acqua.
Per la pelle scamosciata, attendi che il fango sia completamente asciutto prima di pulirlo. Rimuovi delicatamente il fango secco con una spazzola per pelle scamosciata o un panno pulito. Immergi l'angolo del panno nell'aceto bianco o nell'alcol denaturato e, senza bagnare completamente la scarpa, massaggiane la superficie muovendoti da un lato all'altro, poi lascia asciugare.
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3.Lava i lacci
Il lavaggio dei lacci dipende dal materiale. Se non sono in pelle, puoi pulirli seguendo le stesse istruzioni riportate sopra: lavali a mano in una soluzione delicata a base di sapone per piatti o detersivo per bucato diluito con abbondante acqua, oppure in lavatrice a freddo all'interno di un sacchetto a rete.
Se invece sono in pelle, non metterli in lavatrice e non immergerli in acqua, ma rimuovi lo sporco con una piccola spazzola o un panno. Passa sopra i lacci un panno inumidito con acqua calda ed elimina le macchie. Quindi, falli asciugare all'aria.
4.Rifinisci con uno strato protettivo
Una volta che gli scarponcini sono puliti e asciutti, puoi applicare uno strato di protezione, ad esempio una crema apposita o uno spray impermeabilizzante adatto alla pelle normale o scamosciata. In questo modo, sarà più facile pulirli in futuro.
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Testi a cura di Lesly Gregory