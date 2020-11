Come l'alcol influenza lo sviluppo della muscolatura

Trovare l'equilibrio

Tutto ciò non significa che non si possa o non si debba concedersi un drink fresco dopo una sessione intensa. Ma c'è un modo giusto e sbagliato di bere, e in fin dei conti quasi tutto dipende dalla quantità assunta. "Gli effetti negativi dell'alcol che influenzano il recupero e l'adattamento muscolare si osservano di solito quando la quantità supera 1 grammo di alcol per chilogrammo di peso corporeo", afferma Barnes.



Senza dover fare i calcoli, Barnes aggiunge che, finché si seguono i consigli delle "Dietary Guidelines for Americans on moderate drinking", che suggeriscono fino a un drink standard, ossia 14 grammi di alcol, che equivalgono a circa 355 ml di birra normale, 148 ml di vino o 44 ml di liquori distillati, al giorno per le donne e fino a due al giorno per gli uomini, l'alcol non dovrebbe costituire un problema per il recupero e l'adattamento. (Gli uomini in genere possiedono una quantità maggiore dell’enzima necessario a metabolizzare l'alcol e più acqua corporea per diluirlo, per questo possono bere di più.)



Un nuovo studio pubblicato sul "Journal of the International Society of Sports Nutrition" ha rivelato che l'assunzione moderata di alcol, in questo caso specifico un drink con un contenuto alcolico pari al 5,4% (vale a dire una birra o un vodka soda) per le donne e due per gli uomini, cinque volte a settimana, non ha influenzato i risultati positivi relativi al massimo consumo di ossigeno e alla forza di presa ottenuti dopo un programma HIIT di 10 settimane. In altre parole, le bevute non sembrano aver ridotto l'effetto positivo dell'allenamento.



Un’analisi degli studi pubblicati sul "Journal of Functional Morphology and Kinesiology" ha mostrato che i soggetti che bevevano con moderazione nelle ore successive a un allenamento di resistenza non hanno visto cambiamenti, in meglio o in peggio, in forza, potenza, resistenza muscolare, dolore o tasso di sforzo percepito (quanto si pensa di star faticando), se testati fino a 60 ore dopo l'esercizio fisico. La morale: "è improbabile che uno o due drink post-allenamento danneggino il recupero, soprattutto se si è abituati a consumare moderate quantità di alcol", afferma Barnes.