Pronazione versus supinazione: qual è la differenza?

Quando acquistano delle scarpe per la supinazione (o ipopronazione), molte persone cercano modelli in grado di adattarsi ad archi plantari alti. In generale, è preferibile una scarpa con molta ammortizzazione, soprattutto nell'intersuola. Può anche essere utile una punta ampia, che può aiutare a sostenere il piede, assorbire gli impatti e favorire la pronazione.



Scopri scarpe neutre come Nike Air Zoom Pegasus o Zoom Vomero per beneficiare dell'assorbimento degli urti, dell'ammortizzazione e del supporto per arco plantare e caviglia che offrono. In alternativa, prova le Nike React Infinity Run, con uno spazio in punta più ampio per una stabilità ottimale.