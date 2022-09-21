Skateboard per principianti

"Lo skateboard è uno sport che richiede abilità, coordinazione ed equilibrio. Ma è anche incredibilmente divertente e stimolante, e vale la pena impararlo, anche da grandi", afferma Joe Eberling, fondatore dell'associazione U.S. Skateboard Education Association e insegnante di skateboard certificato USSEA.

Eberling spiega che lo skateboarding ha una curva di apprendimento simile a quella di qualsiasi altro sport. "L'età non è un ostacolo. Le capacità fisiche utilizzate per lo skateboard, ovvero stare in piedi, tenersi in equilibrio e spingersi sul terreno, sono le stesse [abilità] utilizzate in sport come il pattinaggio su ghiaccio e il pattinaggio a rotelle, entrambi appresi da adulti di tutte le età".

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Eberling afferma che, anche se affidarsi all'esperienza di un coach certificato o di un professionista dello skateboard è il migliore investimento per principianti che vogliono imparare a usare lo skateboard correttamente, gli atleti e le atlete possono anche imparare le basi autonomamente, a patto che abbiano l'attrezzatura giusta e possano praticare legalmente lo skateboard nei luoghi autorizzati. (È importante notare che alcuni Paesi vietano di andare sullo skateboard in determinate aree, quindi controlla le leggi in vigore prima di cominciare).

Anche se non sei ancora in grado di volare su uno skateboard, è importante indossare i dispositivi di protezione adeguati prima di iniziare. Questi comprendono un casco, ginocchiere, gomitiere e polsiere. Continua a leggere per scoprire come andare sullo skateboard e qual è la migliore attrezzatura da acquistare per imparare.