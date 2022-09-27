Come dormire meglio di notte in modo naturale, secondo gli esperti

I cibi che consumi influiscono sul sonno, ed è per questo che Amy Shapiro, M.S., dietologa e nutrizionista certificata, consiglia di assumere più alimenti che possano aiutare a staccare la spina e rilassarsi, soprattutto quando è quasi ora di andare a letto.

Noci: frutta a guscio come le mandorle e, in particolare, le noci, sono ottime per conciliare il sonno. Ecco perché: "Le noci sono una delle migliori fonti alimentari di melatonina, l'ormone del sonno", afferma la dottoressa. Shapiro ha spiegato che questo particolare tipo di frutta a guscio è anche una buona fonte di acido alfa-linolenico, o ALA, un comune acido grasso omega-3. Il corpo converte l'ALA della noce in due importanti acidi grassi omega-3 chiamati acido docosaesaenoico (DHA) e acido eicosapentaenoico (EPA).

"Il DHA può aumentare la produzione di serotonina, aiutandoti ad addormentarti", ha affermato Shapiro. Per la massima efficacia, consiglia di mangiare circa 8-10 noci (o una manciata) da 30 minuti a un'ora prima di andare a dormire. "Una quantità inferiore a una porzione potrebbe non produrre lo stesso effetto" continua la dietologa.

Mandorle: anche le mandorle sono ricche di melatonina, ma anche di un importante oligominerale: il magnesio.

"Si tratta di un nutriente che rilassa i muscoli e il sistema nervoso, riduce l'infiammazione e, pertanto, migliora la qualità del sonno", ha detto Shapiro. Bastano approssimativamente 23 mandorle (circa 30 grammi) per soddisfare il 19% del tuo fabbisogno quotidiano di magnesio, ha aggiunto la dottoressa. Di conseguenza, mangiare mandorle all'incirca tra 30 minuti e un'ora prima di andare a letto può favorire un sonno ristoratore.

Kiwi: se hai un'allergia alla frutta a guscio, o semplicemente non ti piacciono né le mandorle né le noci, Shapiro consiglia di mangiare dei kiwi come spuntino serale.

"I kiwi contengono il 71% del fabbisogno giornaliero di vitamina C e sono ricchi di caroteni", afferma la dottoressa, e continua: "entrambi sono potenti antiossidanti, e gli antiossidanti riducono l'infiammazione, favorendo, di conseguenza, un sonno di qualità".

Shapiro cita quindi un'indagine del 2011, durata quattro settimane, che ha dimostrato come mangiare due kiwi ogni sera un'ora prima di coricarsi abbia aiutato i partecipanti ad addormentarsi con una velocità superiore del 42% rispetto a quando non mangiavano nulla prima di andare a letto.