Tre vantaggi di bere caffè prima e dopo un allenamento

Ti stai preparando per allenarti e, anche se il tuo livello di idratazione è ottimale, stai valutando se bere un caffè prima di iniziare per fornire al tuo corpo un ulteriore apporto di energia. Oppure stai aspettando di concludere l'attività fisica per goderti la tua dose quotidiana di caffeina ed eliminare la fatica post-allenamento. O forse, addirittura, vorresti bere un caffè sia prima sia dopo il workout.

La domanda è sempre la stessa: è una buona idea oppure no? Secondo gli esperti, tutti questi approcci hanno dei vantaggi ma anche qualche insidia che devi tenere a mente. Ecco ciò che devi sapere prima di concederti una tazza del tuo caffè preferito.