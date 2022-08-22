Tutto ciò che devi sapere sul migliore tappetino da yoga di Nike

Il tappetino da yoga Nike Mastery è progettato per ogni tipo di pratica yoga, ovunque si svolga: a casa, in un parco o in palestra. Ha uno spessore di 5 millimetri ed è realizzato in gomma naturale, che garantisce una superficie aderente e antiscivolo.

Inoltre, grazie alla fattura antiodore, mantiene un odore di fresco. (Nota: controlla sempre le istruzioni di manutenzione prima di pulire un tappetino da yoga. Il modo migliore per pulire il tappetino da yoga Nike Mastery è rimuovere le macchie.)

Con un peso di 1,5 kg, è leggero e facile da trasportare. Srotolato, è largo 68,5 cm e lungo 2 metri.

Ogni tappetino Nike Mastery è realizzato con materiali riciclati per almeno il 20% ed è una miscela di elastomeri termoplastici (TPE) e gomma naturale, con un effetto pietra (continua a leggere per scoprire di più sui materiali più comuni utilizzati per i tappetini da yoga). Il materiale TPE contribuisce a ridurre la formazione di cattivi odori e i grammi di peso, mentre la gomma naturale offre una sensazione di freschezza al tatto e migliora l'aderenza.

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