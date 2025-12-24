Allenarsi prima di andare a letto può disturbare il sonno?

Le ricerche suggeriscono che l'esercizio fisico serale non danneggia automaticamente il sonno e, per alcune persone, potrebbe essere d'aiuto. Ma allenamenti molto intensi troppo vicini all'ora in cui vai a dormire possono disturbare il ritmo circadiano e rendere più difficile addormentarsi.

Tuttavia, non c'è dubbio che l'esercizio fisico in generale faccia bene al sonno. "La ricerca dimostra che una routine di esercizi costante contribuisce a migliorare vari aspetti della salute, aiutando anche a dormire meglio e in modo più profondo", spiega Jason Machowsky,trainer di forza e preparazione fisica, fisiologo dell'esercizio fisico e nutrizionista sportivo certificato.

In un'indagine apparsa nel 2023 su Cureus , nella grande maggioranza dei casi analizzati è stato riscontrato che l'esercizio fisico ha migliorato la qualità del sonno. Era inclusa una tipologia di esercizi molto varia, come l'allenamento per la forza e il cardio a bassa intensità.

E per quanto riguarda l'orario in cui allenarsi?

In una revisione sistematica e meta-analisi apparsa nel 2021 in Sleep Medicine Reviews sono stati esaminati 15 casi di studio relativi ad adulti di età media, sani e giovani, per valutare l'impatto degli esercizi ad alta intensità effettuati di sera. (L'esercizio fisico ad alta intensità può includere l'allenamento a intervalli ad alta intensità, noto anche come HIIT).

Dalla ricerca è risultato che le persone che si sono allenate di sera, da due a quattro ore prima di andare a letto, non hanno riportato una qualità del sonno peggiore rispetto ai gruppi di controllo che non avevano fatto attività fisica. Di fatto, coloro che si sono allenati due ore prima di andare a letto si sono addormentati più velocemente e più a lungo degli altri, e gli allenamenti di 30-60 minuti sono risultati i migliori per il sonno.

L'esercizio fisico serale può facilitare il sonno in quanto riscalda il corpo e riduce lo stress e l'ansia, hanno detto gli autori. Quando il corpo si raffredda, si attiva la sonnolenza, cioè si verifica il cosiddetto "effetto bagno caldo" che, come ha dimostrato la ricerca, migliora la qualità del sonno. Il corpo si raffredda naturalmente prima di dormire, ma un bagno caldo o l'esercizio fisico possono attivare tale processo.

Quello che probabilmente non si dovrebbe fare è terminare un allenamento e andare immediatamente a letto. Un'analisi sistematica di 23 casi di studio ha rilevato che l'esercizio fisico serale ha migliorato alcuni parametri della qualità del sonno, quando l'allenamento è terminato almeno un'ora prima di andare a letto. Un intervallo di tempo inferiore potrebbe non consentire un pieno recupero del sistema cardiovascolare prima di andare a dormire. Di conseguenza, ti infileresti tra le lenzuola con una frequenza cardiaca più alta e un sistema nervoso sovreccitato, senza riuscire a dormire.