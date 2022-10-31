Tutto quello che devi sapere prima di correre la tua prima ultramaratona

Prima della gara. "Un pasto pre-gara ottimale è ricco di carboidrati e contiene una quantità moderata di proteine", sostiene Brittany Wehrle, R.D., C.S.S.D., dietista sportiva certificata. L'ideale è una ciotola di oatmeal con un frullato proteico, oppure un bagel con uova e formaggio accompagnato da un frullato di frutta. Cerca solo di non discostarti da quello che mangi abitualmente nei giorni e nelle ore che precedono la gara. "Non è questo il momento di stravolgere la tua dieta", afferma Wehrle.

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Durante la gara. I bisogni nutrizionali variano, ma in generale Wehrle consiglia di consumare circa 60 g di carboidrati ogni ora durante la corsa. "Puoi ottenere questo apporto da gel e caramelle, bevande sportive con carboidrati o piccoli snack come frutta e salatini, fintanto che tu li abbia testati durante l'allenamento e che sai di poter tollerare", afferma la specialista.

Anche l'idratazione è alquanto soggettiva e dipenderà in parte dalla temperatura. "Come regola generale dovresti assumere da 700 a 900 ml di liquidi all'ora, di cui la maggior parte con elettroliti", spiega Wehrle. Ricorda di testare la tua strategia di rifornimento durante l'allenamento così da sapere cosa, quando e quanto mangiare e bere durante la gara.