Ricetta della bowl di zuppa di lenticchie

Preparazione per la vittoria: bowl di zuppa di lenticchie
Alimentazione
Di Nike Training
Come fare il pieno di energia per una settimana di allenamenti con una sola ricetta.
Con questa facile ricetta ricca di carboidrati, proteine e grassi salutari sporcherai una sola pentola e farai il pieno di energia per una settimana di allenamenti. Provala!
Patate dolci per i carboidrati. Lenticchie per le proteine. Cocco e noci per i grassi buoni. Questo piatto offre tutto il carburante necessario per l'allenamento o il recupero. La mega ricetta ti consente di cucinare una volta sola per una settimana di pranzi.
Ingredienti
Per la zuppa di lenticchie:
60 ml di olio di cocco
2 cipolle bionde tagliate a dadini
6 spicchi d'aglio tritati
4 carote grandi tagliate a dadini
6 patate dolci piccole tagliate a cubetti
760 g di lenticchie rosse
1,89 l di brodo vegetale
2 foglie di alloro
10 g di timo fresco in foglie
270 g di cavolo nero tritato
Per il topping croccante aromatizzato:
96 g di cocco grattugiato non dolcificato
150 g di noci tostate
15 g di semi di coriandolo interi
15 g di semi di cumino interi
15 g di semi di finocchio interi
2,5 g di sale
Per le uova:
5 uova grandi
280 g di ghiaccio
Preparazione
Per la zuppa di lenticchie:
In una pentola grande su fuoco medio, aggiungere l'olio di cocco e far rosolare le cipolle finché non diventano traslucide, per circa 5-7 minuti. Aggiungere l'aglio e cuocere fino a quando non inizierà a emanare un buon profumo. Aggiungere le carote e le patate dolci e rosolarle fino a renderle morbide. Aggiungere le lenticchie e il brodo vegetale e portare a ebollizione. Aggiungere il timo e le foglie di alloro e abbassare il fuoco. Lasciar cuocere la zuppa a fuoco lento per 30 minuti fino a 2 ore. Aggiungere il cavolo qualche minuto prima di toglierla dal fuoco. Conservare in 5 contenitori separati in frigorifero per un massimo di 3 giorni, oppure congelare e conservare per un massimo di due settimane.
Per il topping croccante aromatizzato:
tritare tutti gli ingredienti con un robot da cucina sminuzzandoli grossolanamente. Separare il composto in due contenitori e conservarlo con la zuppa. Servire con un uovo sodo.