Ricetta della bowl di zuppa di lenticchie

Preparazione per la vittoria: bowl di zuppa di lenticchie

Alimentazione
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Di Nike Training

Come fare il pieno di energia per una settimana di allenamenti con una sola ricetta.

Con questa facile ricetta ricca di carboidrati, proteine e grassi salutari sporcherai una sola pentola e farai il pieno di energia per una settimana di allenamenti. Provala!

Patate dolci per i carboidrati. Lenticchie per le proteine. Cocco e noci per i grassi buoni. Questo piatto offre tutto il carburante necessario per l'allenamento o il recupero. La mega ricetta ti consente di cucinare una volta sola per una settimana di pranzi.

Ingredienti

Per la zuppa di lenticchie:
60 ml di olio di cocco
2 cipolle bionde tagliate a dadini
6 spicchi d'aglio tritati
4 carote grandi tagliate a dadini
6 patate dolci piccole tagliate a cubetti
760 g di lenticchie rosse
1,89 l di brodo vegetale
2 foglie di alloro
10 g di timo fresco in foglie
270 g di cavolo nero tritato

Per il topping croccante aromatizzato:
96 g di cocco grattugiato non dolcificato
150 g di noci tostate
15 g di semi di coriandolo interi
15 g di semi di cumino interi
15 g di semi di finocchio interi
2,5 g di sale

Per le uova:
5 uova grandi
280 g di ghiaccio

Preparazione

Per la zuppa di lenticchie:
In una pentola grande su fuoco medio, aggiungere l'olio di cocco e far rosolare le cipolle finché non diventano traslucide, per circa 5-7 minuti. Aggiungere l'aglio e cuocere fino a quando non inizierà a emanare un buon profumo. Aggiungere le carote e le patate dolci e rosolarle fino a renderle morbide. Aggiungere le lenticchie e il brodo vegetale e portare a ebollizione. Aggiungere il timo e le foglie di alloro e abbassare il fuoco. Lasciar cuocere la zuppa a fuoco lento per 30 minuti fino a 2 ore. Aggiungere il cavolo qualche minuto prima di toglierla dal fuoco. Conservare in 5 contenitori separati in frigorifero per un massimo di 3 giorni, oppure congelare e conservare per un massimo di due settimane.

Per il topping croccante aromatizzato:
tritare tutti gli ingredienti con un robot da cucina sminuzzandoli grossolanamente. Separare il composto in due contenitori e conservarlo con la zuppa. Servire con un uovo sodo.

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Data di pubblicazione originale: 3 giugno 2020

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