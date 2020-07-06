Come nutrire i bambini in modo sano
Coaching
Di Nike Training
Trasforma le prelibatezze preferite dei tuoi bambini in qualcosa di più nutriente.
Creando versioni fatte in casa dei cibi confezionati che piacciono tanto ai tuoi bambini, potrai aiutarli a scoprire il bello e il buono del cibo "vero" preparato in casa. Abbiamo messo insieme quattro ricette per aiutarti a dare la carica agli spuntini e a reinventare i classici.
Probabilmente prepari con scientifica precisione il tuo smoothie per la colazione o il post-workout. Ma quando si tratta di nutrire i tuoi bambini nei giorni in cui sono super attivi non sai proprio da dove cominciare.
Il bello è che non devi pensarci poi così tanto. Di solito i bambini hanno riserve di energia illimitate e non portano avanti attività ad alta intensità per lunghi periodi. La loro dieta dovrebbe quindi essere funzionale e supportarne la crescita e lo sviluppo in senso generale, spiega Adam Feit, Performance Nutrition Coordinator presso Precision Nutrition. Indipendentemente da quanto sono attivi in un determinato giorno, è necessario assicurarsi che i bambini assumano principalmente proteine magre, carboidrati poco elaborati, grassi sani, verdure e a tanta acqua, esattamente quello di cui ha bisogno anche un adulto.
Ricrea i loro cibi preferiti utilizzando ingredienti che puoi controllare.
Molti cibi pensati per attrarre i bambini sono carichi di zuccheri raffinati e sostanze chimiche aggiunte allo scopo di preservarne la freschezza, afferma Feit. Anche se una busta di patatine o un biscotto va bene ogni tanto (e questo vale anche per le mamme e i papà), bisogna offrire ai bambini alimenti sani e nutrienti il più spesso possibile. Per farlo, invece di etichettare le cose come buone o cattive (abitudine che potrebbe innescare un approccio disfunzionale al cibo), puoi provare a ricreare i loro cibi preferiti utilizzando ingredienti che puoi controllare. "Questo non solo può aiutarli a percepire il cibo come qualcosa di più di quei pacchetti che vedono in TV, ma può anche insegnare loro a divertirsi con te in cucina, incoraggiando un rapporto positivo con il cibo stesso", aggiunge Feit.
Prova queste ricette fatte in casa, ricche di carboidrati sani per nutrire i corpi in crescita dei tuoi bambini. Il punto non è privarli delle cose che gli piacciono, ma mostrare loro che sei in grado di preparare snack e pasti ugualmente deliziosi con i cibi "veri" che si trovano in casa.
Porridge con frutta fresca
Il porridge istantaneo aromatizzato può essere gustoso e facile da preparare, ma contiene quasi sempre una dose elevata di zuccheri aggiunti. Sostituiscilo con avena semplice, frutti di bosco freschi, fette di mela e un pizzico di cannella, suggerisce Feit. Puoi sempre aggiungere del burro di frutta secca o del latte d'avena per un po' più di proteine e sapore, o persino un po' di miele o zucchero di canna se i tuoi bambini lo preferiscono, ma prova a lasciare che sia la frutta a rendere dolce la ricetta, spiega.
Waffle o pancake proteici
Okay, magari non presentarli ai tuoi bambini in questi termini. Ma lascia da parte la miscela preconfezionata e preparane una tu con avena, formaggio in fiocchi, uova e cannella, afferma Feit, per una colazione che darà loro la carica con qualcosa di meglio che semplici carboidrati. Chips di cioccolato o mirtilli a piacere.
Mix di frutta secca
Le barrette di muesli hanno in genere un lungo elenco di ingredienti e di fonti di zuccheri. Lascia allora che i tuoi bambini scelgano i loro snack preferiti, come i pretzel, da aggiungere a una miscela di frutta secca e disidratata, come i mirtilli rossi. Più scelta avranno, più si divertiranno, spiega Feit.
"Pizza" di frutta
È più probabile che i bambini provino nuovi tipi di frutta se farlo è divertente. Evita succhi di frutta zuccherati e aiutali ad assumere la loro dose giornaliera di frutta con una pizza di frutta. Inizia con una base ampia (ad esempio una grande fetta di anguria o melone giallo), quindi aggiungi diversi strati di mirtilli, fette di banana o semi di melograno.
Man mano che tu e i tuoi bambini sperimentate più alimenti, assicurati di domandare loro: "Ti senti bene quando mangi questo cibo?" "I bambini sono straordinariamente in sintonia con le sensazioni che il cibo offre loro: lo stomaco che fa male, la sazietà o la stanchezza", dice Feit. Incoraggiando i tuoi bambini a riflettere su come gli alimenti influiscono sul loro modo di sentirsi, aumenti le probabilità che scelgano anche da soli cibi in grado di farli sentire, pensare e agire al meglio. E aumenti anche le tue probabilità di avere dei fidati assistenti in cucina: cosa volere di più?
"Pizza" di frutta
È più probabile che i bambini provino nuovi tipi di frutta se farlo è divertente. Evita succhi di frutta zuccherati e aiutali ad assumere la loro dose giornaliera di frutta con una pizza di frutta. Inizia con una base ampia (ad esempio una grande fetta di anguria o melone giallo), quindi aggiungi diversi strati di mirtilli, fette di banana o semi di melograno.
Man mano che tu e i tuoi bambini sperimentate più alimenti, assicurati di domandare loro: "Ti senti bene quando mangi questo cibo?" "I bambini sono straordinariamente in sintonia con le sensazioni che il cibo offre loro: lo stomaco che fa male, la sazietà o la stanchezza", dice Feit. Incoraggiando i tuoi bambini a riflettere su come gli alimenti influiscono sul loro modo di sentirsi, aumenti le probabilità che scelgano anche da soli cibi in grado di farli sentire, pensare e agire al meglio. E aumenti anche le tue probabilità di avere dei fidati assistenti in cucina: cosa volere di più?