Come nutrire i bambini in modo sano

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Di Nike Training

Trasforma le prelibatezze preferite dei tuoi bambini in qualcosa di più nutriente.

Creando versioni fatte in casa dei cibi confezionati che piacciono tanto ai tuoi bambini, potrai aiutarli a scoprire il bello e il buono del cibo "vero" preparato in casa. Abbiamo messo insieme quattro ricette per aiutarti a dare la carica agli spuntini e a reinventare i classici.

Probabilmente prepari con scientifica precisione il tuo smoothie per la colazione o il post-workout. Ma quando si tratta di nutrire i tuoi bambini nei giorni in cui sono super attivi non sai proprio da dove cominciare.

Il bello è che non devi pensarci poi così tanto. Di solito i bambini hanno riserve di energia illimitate e non portano avanti attività ad alta intensità per lunghi periodi. La loro dieta dovrebbe quindi essere funzionale e supportarne la crescita e lo sviluppo in senso generale, spiega Adam Feit, Performance Nutrition Coordinator presso Precision Nutrition. Indipendentemente da quanto sono attivi in un determinato giorno, è necessario assicurarsi che i bambini assumano principalmente proteine magre, carboidrati poco elaborati, grassi sani, verdure e a tanta acqua, esattamente quello di cui ha bisogno anche un adulto.

Ricrea i loro cibi preferiti utilizzando ingredienti che puoi controllare.

Molti cibi pensati per attrarre i bambini sono carichi di zuccheri raffinati e sostanze chimiche aggiunte allo scopo di preservarne la freschezza, afferma Feit. Anche se una busta di patatine o un biscotto va bene ogni tanto (e questo vale anche per le mamme e i papà), bisogna offrire ai bambini alimenti sani e nutrienti il più spesso possibile. Per farlo, invece di etichettare le cose come buone o cattive (abitudine che potrebbe innescare un approccio disfunzionale al cibo), puoi provare a ricreare i loro cibi preferiti utilizzando ingredienti che puoi controllare. "Questo non solo può aiutarli a percepire il cibo come qualcosa di più di quei pacchetti che vedono in TV, ma può anche insegnare loro a divertirsi con te in cucina, incoraggiando un rapporto positivo con il cibo stesso", aggiunge Feit.

Prova queste ricette fatte in casa, ricche di carboidrati sani per nutrire i corpi in crescita dei tuoi bambini. Il punto non è privarli delle cose che gli piacciono, ma mostrare loro che sei in grado di preparare snack e pasti ugualmente deliziosi con i cibi "veri" che si trovano in casa.

Porridge con frutta fresca

Il porridge istantaneo aromatizzato può essere gustoso e facile da preparare, ma contiene quasi sempre una dose elevata di zuccheri aggiunti. Sostituiscilo con avena semplice, frutti di bosco freschi, fette di mela e un pizzico di cannella, suggerisce Feit. Puoi sempre aggiungere del burro di frutta secca o del latte d'avena per un po' più di proteine e sapore, o persino un po' di miele o zucchero di canna se i tuoi bambini lo preferiscono, ma prova a lasciare che sia la frutta a rendere dolce la ricetta, spiega.

Waffle o pancake proteici

Okay, magari non presentarli ai tuoi bambini in questi termini. Ma lascia da parte la miscela preconfezionata e preparane una tu con avena, formaggio in fiocchi, uova e cannella, afferma Feit, per una colazione che darà loro la carica con qualcosa di meglio che semplici carboidrati. Chips di cioccolato o mirtilli a piacere.

Mix di frutta secca

Le barrette di muesli hanno in genere un lungo elenco di ingredienti e di fonti di zuccheri. Lascia allora che i tuoi bambini scelgano i loro snack preferiti, come i pretzel, da aggiungere a una miscela di frutta secca e disidratata, come i mirtilli rossi. Più scelta avranno, più si divertiranno, spiega Feit.

"Pizza" di frutta

È più probabile che i bambini provino nuovi tipi di frutta se farlo è divertente. Evita succhi di frutta zuccherati e aiutali ad assumere la loro dose giornaliera di frutta con una pizza di frutta. Inizia con una base ampia (ad esempio una grande fetta di anguria o melone giallo), quindi aggiungi diversi strati di mirtilli, fette di banana o semi di melograno.

Man mano che tu e i tuoi bambini sperimentate più alimenti, assicurati di domandare loro: "Ti senti bene quando mangi questo cibo?" "I bambini sono straordinariamente in sintonia con le sensazioni che il cibo offre loro: lo stomaco che fa male, la sazietà o la stanchezza", dice Feit. Incoraggiando i tuoi bambini a riflettere su come gli alimenti influiscono sul loro modo di sentirsi, aumenti le probabilità che scelgano anche da soli cibi in grado di farli sentire, pensare e agire al meglio. E aumenti anche le tue probabilità di avere dei fidati assistenti in cucina: cosa volere di più?

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"Pizza" di frutta

È più probabile che i bambini provino nuovi tipi di frutta se farlo è divertente. Evita succhi di frutta zuccherati e aiutali ad assumere la loro dose giornaliera di frutta con una pizza di frutta. Inizia con una base ampia (ad esempio una grande fetta di anguria o melone giallo), quindi aggiungi diversi strati di mirtilli, fette di banana o semi di melograno.

Man mano che tu e i tuoi bambini sperimentate più alimenti, assicurati di domandare loro: "Ti senti bene quando mangi questo cibo?" "I bambini sono straordinariamente in sintonia con le sensazioni che il cibo offre loro: lo stomaco che fa male, la sazietà o la stanchezza", dice Feit. Incoraggiando i tuoi bambini a riflettere su come gli alimenti influiscono sul loro modo di sentirsi, aumenti le probabilità che scelgano anche da soli cibi in grado di farli sentire, pensare e agire al meglio. E aumenti anche le tue probabilità di avere dei fidati assistenti in cucina: cosa volere di più?

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Data di pubblicazione originale: 7 luglio 2020

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