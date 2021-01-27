Forza sovrumana
Coaching
Di Nike Training
Impersona il supereroe che è in te e aiuta i tuoi bambini a scoprire quanto sono forti.
Preparati per un allenamento divertente e basato sulla forza, per tutta la famiglia. Dovrai utilizzare ciò che hai in casa, quindi occorre una buona dose di creatività per individuare gli elementi giusti che sveleranno la tua forza sovrumana.
È il momento di mettere alla prova i muscoli. Veloce, intenso e con alcune sorprese, questo allenamento farà dimostrare a tutta la famiglia la sua forza. I supereroi in confronto sono dei dilettanti.
Potenzia i movimenti
Questo allenamento basato sulla forza ti tirerà su di morale, ma non solo. Inizia guardandoti intorno in casa alla ricerca di oggetti piuttosto pesanti ma che si possano sollevare in sicurezza. Bottiglie piene d'acqua, ceste del bucato, fratellini e sorelline, perfino i cuccioli di casa sono ottime soluzioni. Quando tutto è pronto, inizia l'allenamento come descritto.
Quando arrivi alle sezioni dei piegamenti e degli squat, scegli qualcuno che mostri la sua forza sovrumana. La persona prescelta deve continuare a eseguire il movimento, mentre il resto della famiglia sceglie vari elementi per aggiungere peso all'esercizio. La mamma riuscirà a eseguire un piegamento con il cane sulla schiena? I bambini riusciranno a sollevare la cesta del bucato mentre fanno uno squat? È il momento di scoprire quanto siete forti.
Quando arrivi alle sezioni dei piegamenti e degli squat, scegli qualcuno che mostri la sua forza sovrumana. La persona prescelta deve continuare a eseguire il movimento, mentre il resto della famiglia sceglie vari elementi per aggiungere peso all'esercizio. La mamma riuscirà a eseguire un piegamento con il cane sulla schiena? I bambini riusciranno a sollevare la cesta del bucato mentre fanno uno squat? È il momento di scoprire quanto siete forti.