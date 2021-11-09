Come prevenire gli infortuni legati alla corsa più comuni secondo gli esperti

Ogni volta che finisci una bella corsa, è facile promettersi di superare i limiti in occasione della successiva. Goditi le endorfine, ma ricorda che in qualsiasi momento "i muscoli, le ossa e le articolazioni hanno un certo grado di capacità di carico o una determinata quantità di impatti che sono in grado di assorbire", afferma Yera Patel, fisioterapista presso il NYU Langone Health Sports Performance Center. Se aumenti il volume (sia che si tratti della frequenza delle corse che del numero di chilometri che corri alla settimana) o l'intensità del tuo allenamento troppo rapidamente, aumenterà anche la probabilità di infortuni.



Gli esperti concordano sul fatto che nel running la cosa migliore è un aumento graduale. Mantenere un rapporto tra carico di lavoro acuto e cronico (quanto hai corso questa settimana rispetto a quanto hai corso ogni settimana nelle ultime quattro) compreso tra 0,8 e 1,3 è nella maggior parte dei casi un buon modo per ridurre il rischio di lesioni, secondo una ricerca pubblicata sul British Journal of Sports Medicine. Facciamo due conti: se hai percorso una media di 16 chilometri ogni settimana nelle ultime quattro settimane e non hai avuto nessun problema, puoi spingerti fino a 20 chilometri la settimana successiva.