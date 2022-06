Come prevenire gli infortuni legati alla corsa più comuni secondo gli esperti

Considera quanto è contratto il tuo corpo dopo un'intera giornata curvo davanti al computer. Questo non è esattamente propedeutico a una bella e ampia falcata, giusto? Patel spiega che passare direttamente a una corsa può condurre a un allungamento eccessivo dei muscoli e alla mancanza di un reclutamento muscolare corretto. Mettiamola in questo modo: se i muscoli primari (i glutei) non sono impegnati, i muscoli secondari (come i polpacci o i femorali) devono compensare, aggiungendo ulteriori sollecitazioni alle articolazioni del ginocchio e della caviglia.



Il riscaldamento non deve impegnare troppo tempo. Secondo Patel, i riscaldamenti ad attivazione dinamica, ovvero lo stretching basato sul movimento in opposizione alle posizioni statiche, aiutano a preparare il corpo e a reclutare i muscoli corretti prima di iniziare a correre. Affidarsi a una routine pre-corsa di cinque minuti che consiste di un set di 10 ripetizioni ciascuna di allungamento dinamico delle gambe (come affondi e oscillazioni laterali delle gambe) può aiutare a correre più a lungo, come afferma uno studio pubblicato sul Journal of Strength and Conditioning Research. Per quei giorni in cui non hai neppure cinque minuti in più per fare un riscaldamento adeguato, utilizza almeno i primi cinque minuti di corsa per raggiungere il tuo ritmo di crociera, che si tratti di una camminata veloce o di una corsa rilassata.





Ora lo sai: il segreto della longevità non consiste nel mantenere ritmi velocissimi o nel correre una certa quantità di chilometri. Si tratta invece di fare il meglio possibile nel tempo non dedicato all'allenamento sull'asfalto, sul tapis roulant o sui sentieri per rendere la corsa salutare per il corpo tanto quanto lo è per la mente.